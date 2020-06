Por Nicolás Caiazzo

El secretario nacional, Sebastián Bauzá y el coordinador del área Deporte Federado de la Secretaría Nacional del Deporte (SND) se refirieron al presente y futuro del deporte celeste, en una entrevista de FútbolUy, donde repasaron las principales características de un plan de cinco años.

Las autoridades hablaron de aquellos aspectos que vinculan al deporte de alto rendimiento y como se van a adaptar al nuevo camino planteado, como por ejemplo el sistema de vacantes militares.

En el mismo, quince de los más destacados deportistas de nuestro país, integran vacantes del Ministerio de Defensa en la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, un programa que nació en el 2014 y le da además de un salario mensual a cada uno, créditos laborales, aportes jubilatorios, integrarse al sistema de salud y otros beneficios sociales.

Consultado sobre la permanencia del mismo en el presente período, Ulloa no dudo en mencionar: «la idea es que se mantenga y ya lo hablamos con el ministro Javier García (Defensa Nacional) en el entendido que lo consideramos una buena herramienta para los deportistas y es vital, más que nada en esta época donde faltan meses para los Juegos Olímpicos».

Y agregó: «no queremos trastocar ningún tipo de apoyo, pero lo que si queremos cambiar es la contrapartida, que no sea una beca a cambio de nada. Por ejemplo, generar con María Pía Fernández su participación para colaborar con una escuelita de atletismo que haremos en la pista de Durazno, e ir buscando lo mismo con Dolores Moreira, Emiliano Lasa y los demás.

«También servirá para trasparentar», dijo Bauzá por su parte y agregó: «vamos a chequear la lista de quienes están en el programa y que devoluciones hacen. Al hablar con los atletas, ellos quieren devolverle al estado y a la sociedad lo que están recibiendo. Está bueno que la gente lo sepa, porque ha pasado de algún encontronazo por becas que recibieron los deportistas y eso no sirve, no ayuda. Los atletas tienen que ser nuestros embajadores en el mundo entero y por lo tanto tienen que trabajar codo a codo con la Secretaria Nacional del Deporte, con el Ministerio o con las fuerzas como en este caso».

Reformas y apoyos

Una de las grandes preocupaciones de los deportistas que han llegado a tener nivel olímpico es encarar el día después una vez que culminan su carrera.

Ante ello, Bauzá contó que: «por lo que hemos hablado es algo que planteará en la nueva reforma jubilatoria, la cual es indispensable ya que sabemos el gran déficit que tiene la caja. Es un tema a tratar en ese momento para ver que tanto podemos ayudar a los deportistas a tener una jubilación».

«Sabemos de las experiencias que se llevan adelante en otros países», dijo Bauzá que agregó: «por el déficit muy grande que tiene la caja en nuestro país, sería imposible pedirlo si no hay una verdadera reforma. Ojalá podamos ayudar a los atletas para el día después».

Juegos Olímpicos

La suspensión de los Juegos Olímpicos previstos para el 2020 a causa de la pandemia que llevó a la paralización del deporte a nivel mundial, obligó al Comité Olímpico Internacional a postergarlos en un año.

Esto implica para la SND un nuevo desafío, ya que muchas de las inversiones y apoyos destinados para este rubro se deberán duplicar, ya que sobre fin de este año y principio del siguiente volverán a abrirse las instancias clasificatorias.

«Si me preguntás hoy, yo no sé si habrá Juegos Olímpicos en el año 2021», dijo Bauzá para abrir el tópico y aclaró: «será difícil si las competencias a nivel mundial no se abren pronto, aún quedan muchísimos deportistas por clasificar y no solamente en Uruguay tenemos el problema presupuestal sino que pasa en todos los países».

«Nadie quiere perder las becas o dejar de apoyar a las federaciones, pero cuando la prioridad es la salud, lo importante pasa por otro lado. Las Plazas de Deportes que hoy están abiertas es porque se está vacunando contra la gripe estacionaria, colaborando con el MSP. Gracias a las infraestructuras de clubes deportivos estamos ayudando con nuestros funcionarios y apoyando en esta crisis sanitaria», explicó.

«Los presupuestos han cambiado de rumbo, de lo que era apoyo a las federaciones hacia la salud de los uruguayos. Hay muchas cosas planificadas que no podemos llevar adelante y eso obliga a replantear gastos», sentenció.

«Hay algunas transferencias que fueron aprobadas (en referencia a lo relativo a Tokio 2020) y no se llegaron a concretar porque comenzó todo lo relativo a la pandemia y dentro de todo lo malo, es algo bueno porque no se generó el gasto», explicó Ulloa por su parte.

«Es cierto que tendremos algunos gastos duplicados, pero no todos. Hay que replanificar e ir viendo, no será fácil para nadie, ni para los deportistas, ni para nosotros. Me gusta trabajar con un plan de acción, pero lo que sucedió te obliga a hacerlo ‘tapando agujeros’, lo que hará que sea un año muy extraño», finalizó diciendo.

Inversiones en infraestructura

Ambas autoridades coincidieron en los dos primeros grandes pasos a dar y se basan en la pista oficial de atletismo «Darwin Piñeyrúa» del Parque Batlle y la piscina de natación de 50 metros del Campus de Maldonado.

«Tenemos programas y propuestas que queremos realizar, pero es cierto que este año nos va a costar desarrollarlas porque las prioridades son otras», comenzó diciendo Bauzá.

«Tenemos planificado cambiar el piso de la pista de la pista de atletismo del Parque Batlle para generar una estructura importantísima como para tener nuevamente un evento de calibre internacional», aseguró.

«También nos reunimos con Julio Cesar Maglione (presidente del Comité Olímpico Uruguayo y la Federación Internacional de Natación) y de alguna manera lo comprometimos a construir en el Campus de Maldonado una piscina adicional o de calentamiento, para que eso habilite a organizar un evento de caris mundial el año entrante. Obviamente hay que bajar a tierra los los números», comentó.

Bauzá no dudó en asegurar que «éste 2020, por un tema presupuestal y porque la prioridad es otra, será difícil avanzar en infraestructura en el deporte».

Por el Prado

Eduardo Ulloa por su parte, advirtió que «infraestructuras grandes no vamos a poder hacer» y explicó: «claramente y desde el día uno el gobierno se planteó recortar gastos».

«Creo que hoy tenemos una infraestructura bastante buena y en muchos casos es utilizada como pequeños centros de alto rendimiento: el rugby, básquetbol, fútbol y tenemos algún otro proyecto en estudio.

La pista de atletismo hoy en día está bastante deteriorada, la idea es volver a darle una buena gestión del recurso humano, reagruparlo, rearmarlo y creo que con el cambio del piso tiene que quedar bien arriba», expresó.

«La pista de atletismo del Prado, en el Liceo Militar, hay que estudiarla bien», dijo Bauzá y explicó: «hoy está entrenando Déborah Rodríguez junto a otros atletas, pero los vestuarios están sin terminarse, hay que ver como se logra. Con respecto a la cancha de hockey que hay en ella, la Federación está haciendo su complejo en la Rambla con la construcción de su cancha de agua, por lo cual estamos generando convenios con escuelas públicas o colegios para que se utilice adecuadamente».

Sobre este punto, Ulloa terminó diciendo: «la idea es apuntar al desarrollo del hockey, con convenios, ya quedó para atrás la discusión de si está correcto que haya una cancha de hockey dentro de la pista de atletismo. Hay que sacarle jugo y utilizarla, para eso estamos trabajando en lo referente a los vestuarios, donde no hay siquiera duchas, ya está el recurso humano destinado para ello y estamos generando una sinergia con el Liceo Militar».