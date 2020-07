Por Nicolás Caiazzo

La Secretaría Nacional del Deporte confirmó que desde el 13 de julio el fútbol profesional y amateur, el hockey sobre césped, handball y voleibol estarán habilitados a entrenar en forma colectiva con contacto y sin la utilización de vestuarios.

«Venimos haciendo las cosas bien como país a nivel sanitario y el deporte está acompañando», dijo Pablo Ferrari, subsecretario Nacional Del Deporte a FútbolUy: «hay que estar monitoreando los casos y la situación, pero ya estábamos trabajando con estas federaciones para llegar a esta realidad».

«La idea es que las mismas puedan realizar una progresión en el entrenamiento individual que las lleve al 13 de julio a comenzar en forma colectiva y con contacto, como se habilitó», mencionó más tarde.

Ferrari consultado sobre la situación del rugby mencionó: «su protocolo está aprobado y chequeado, pero todavía no está activo. Igualmente, no vemos tan lejano el retorno de esta actividad, que considero que de marchar todo bien y junto a otros deportes de contacto (básquetbol, boxeo, artes marciales), retornarán luego que inicie el fútbol profesional. Si el mismo se adelanta en su inicio, lo harán estos deportes también».

También hizo referencia a la situación de la natación, ya que el uso de las piscinas aún no está permitido y reflexionó: «si bien hay una discusión por el tema del cloro y sus bondades ante esta enfermedad, tenemos que reconocer que no existe la equivalencia entre su utilización sin la utilización de vestuarios. Estos, son uno de los focos de mayor contagio y por eso será de los deportes que deberán esperar más».

Por último, habló de las travesías atléticas y carreras callejeras y fue muy claro: «estas competencias implican aglomeración, que es uno de los conceptos que preocupa más a los científicos y parte sanitaria del gobierno. Es un elemento muy peligroso y de los que más hay que trabajar en su prevención. Sin dudas estarán en el fondo de la cola».