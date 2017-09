De acuerdo a la normativa procesal penal vigente, las actuaciones que se realizan en un presumario tienen “carácter reservado”.

Y tan es así, que de acuerdo a la normativa, los jueces controlarán ese “carácter reservado” del presumario.

El presumario finaliza por un pedido de procesamiento o el archivo, y ninguna de esas situaciones ha ocurrido.

Entendemos que no somos quienes, para hacer algún cuestionamiento de la pericia efectuada,aun cuando podemos estar involucrados directa o indirectamente en los hechos que dieron lugar a la denuncia sobre las boletas firmadas por los Sres. Ediles.

No entendemos como el Sr. Edil puede manifestar que ya ha habido una conclusión, cuando todavía no ha habido un fallo.

Es más, seguramente falta hasta la propia declaración de los Sres. Ediles cuya pericia se ha realizado.

No es correcta la posición del Sr. Edil de producir un hecho político cuando todavía falta definir en el Juzgado penal las situaciones denunciadas con respecto a las boletas.

Entendemos que el Sr. Edil asume una actitud poco seria desde el punto de vista político, de atribuirse la inocencia ante los hechos denunciados.

Como grupo político reivindicamos el respeto y creencia hacia la Justicia, y esperamos serenamente una resolución, no haciendo de la actitud del Sr. Edil, Martin Pertusatti un hecho mediático y político.

AGRUPACIÒN HUMANISTA

“ARMANDO AGUIRRE”

LISTA 888 – SALTO