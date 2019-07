Los 12 equipos de la «A» llegarán el domingo a la disputa de la última fecha del Campeonato Apertura, en igualdad de partidos. Ferro Carril, Universitario, Progreso y Nacional, se pusieron al día entre martes y miércoles.

Tras la victoria de los rojos ayer a la noche en el Parque Dickinson, surge esta clasificación general: Ceibal 20, Universitario 20, Saladero 19, Salto Uruguay 18, Gladiador 16, Ferro Carril 14, Deportivo Artigas 13, Salto Nuevo 12, River Plate y Libertad 11, Nacional 7 y Progreso 4.

En la fecha a jugarse el domingo, cierre del primer tramo, RIver Plate vs Deportivo Artigas, Salto Uruguay vs Saladero, Ceibal vs Universitario, Ferro Carril vs Salto Nuevo, Nacional vs Gladiador y Progreso vs Libertad.