Para las internas del 30 de junio

La edil Soledad Marazzano encabezará la lista a Convencionales Departamentales del acuerdo alcanzado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Movimiento de Alternativa Socialista (MAS) para las elecciones internas de los partidos políticos del próximo 30 de junio. En diálogo con EL PUEBLO, Marazzano informó del acuerdo y analizó el proceso electoral que tenemos por delante los uruguayos.

UNA ALTERNATIVA

“En una primera instancia –comenzó diciendo Marazzano- hemos acordado como PDC con el MAS, el Movimiento de Alternativa Socialista, que vamos a ir juntos. Es uno de los acuerdos al que llegamos hasta este momento”.

“Nos presentamos como una alternativa frenteamplista, un nuevo camino dentro del Frente Amplio, pensando esencialmente en las internas de este 30 de junio. La idea que estamos manejando es seguir creciendo, seguir acumulando y fortaleciendo esta lista en un principio, después se verá. Nuestro objetivo ahora son las internas, y toda nuestra energía e impulso están puestos en llevar a nuestro candidato a la presidencia, que es Daniel Martínez”.

Consultada por EL PUEBLO cuál de las dos listas a convencionales encabezaría, Marazzano aclaró que lo que en principio está acordado es a nivel departamental. “Estaré encabezando la lista a convencionales departamentales. Sobre las nacionales, es la razón por la que este sábado estaré participando de una Junta Ampliada del PDC, que es dónde se va a definir los rumbos del PDC a nivel nacional. Es por eso que todavía no lo tenemos a ese rumbo porque justamente el sábado es que se define. Eso me quedará pendiente para poder informarte en otro momento”.

En referencia al acuerdo alcanzado entre el PDC y el MAS, la edil demócrata cristiana dejó claro que “el nuestro es un acuerdo abierto para seguir, en un principio para las internas, después veremos qué es lo que pasa. Nos juntamos con el MAS porque ahí encontramos a compañeros que tienen una probada militancia, es además una de las listas dentro del FA con la que coincidimos en algunas líneas que son profundamente frenteamplistas, más allá que los dos sectores apoyamos a Martínez, también coincidimos con algunos valores históricos del FA y sus ideas centrales y fundacionales que nos han hecho crecer y llegar al gobierno”.

DE PUERTA ABIERTA

EL PUEBLO preguntó a Marazzano qué pasos se están dando con otros sectores del FA que también respaldan la precandidatura presidencial de Daniel Martínez. “La puerta para conversar está abierta, pero no por mucho tiempo más porque ya tenemos que empezar a presentar los nombres”, para lo que se han fijado como plazo “hasta la semana que viene. O sea, hay tiempos acotados para los controles internos que nos hemos dado en el FA para ver la documentación interna de ver si están afiliados y si están al día. Nos encontramos en este momento en toda esta burocracia interna, que luego sigue con la obtención de un número. Sabemos que vamos bajo un mismo sublema con lo que al principio fue conocido como el grupo de los seis y que ahora somos once, con los que hace tiempo venimos conversando y trabajando, yendo por caminos coincidentes”.

ELECCIÓN DE ESTRUCTURAS

Marazzano también es consciente que en esta instancia de elección no obligatoria, como son las internas de los partidos políticos, solo van a votar aquellas personas comprometidas con sus valores ciudadanos y donde se ve un gran despliegue de los aparatos de los sectores en todos los partidos, por lo que tiene claro que lo que pase este 30 de junio no necesariamente será un reflejo de lo que terminará ocurriendo luego en las elecciones nacionales de octubre y luego en las departamentales de mayo de 2020.

“Estas elecciones internas son de las estructuras, dependerá de cuánta fortaleza se tiene por no ser una elección obligatoria, donde no creo que se mueva todo el mundo. De la gente que irá a votar, veremos que muchos de ellos lo hacen por convicción, por conciencia, porque entiende que es el inicio del proceso electoral de los uruguayos; pero hay muchos que también van si los llevás, entonces puede ser que eso no te marque la realidad y que después vaya a ser otra la realidad. Eso ha quedado demostrado en otras instancias en las elecciones internas donde quienes no salieron primero después sin embargo llegan a ser diputados o incluso intendentes, por ejemplo”, concluyó.