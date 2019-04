En el día de la fecha (22/04/2019) nos sorprendió un titular de dicho medio que bajo el titular AGRUPACION DE FA SE SUMA A LA CANDIDATURA DE JUAN SARTORI, mencionan a una persona de Salto como ex “dirigente” de FA, que de filas del FA se trasladaba a filas del Partido Nacional apoyando la candidatura de Sartori.

Suponemos que dicha afirmación es realizada por desconocimiento de la realidad política salteña, y no con mala intención, o con la sola intención de perjudicar a la fuerza política de gobierno, por tanto realizamos una aclaración, la persona mencionada por su medio no pertenece al Partido Frente Amplio desde mediados de 2017 cuando por su propias declaraciones ante redes sociales lo manifestó, sumándose en esa instancia al Partido Colorado en Salto, en apoyo a la precandidata a diputada Dra. Agustina Escanellas.

Por lo no mereciendo mayores manifestaciones, les solicitamos tenga a bien realizar la aclaración correspondiente.

Los saluda atentamente, Dra. Mónica Cabrera Presidente de Mesa Política FA Salto.

N. de R.: Hacemos la salvedad que en la edición de EL PUEBLO del día 22 de abril, no fue publicada ninguna nota en referencia a alguna agrupación del Frente Amplio como dice el comunicado remitido a nuestra Redacción.

En cuanto a la nota de página 5 de la edición del día 23 de abril, el título de la nota no dice bajo ningún concepto lo que expresa la declaración de la Departamental del Frente Amplio, sino que por muy el contrario el título de la nota señala: “El ex dirigente frenteamplista salteño Mario de los Santos apoyará a Juan Sartori a la presidencia”, el subrayado es nuestro.

De igual manera, accedemos a publicar la inquietud por ustedes planteada y que viene con la firma de la Dra. Mónica Cabrera.