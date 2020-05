Víctor Miller (Presidente del baby fútbol de Ceibal)

La sub comisión de baby fútbol de Ceibal estará realizando dos actividades solidarias en la jornada de hoy sábado 16 de mayo.

Por un lado se servirá una merienda para los niños del barrio y por el otro se realizará una olla solidaria abierta a todo público.

Para saber más sobre ambas movidas solidarias EL PUEBLO conversó con Víctor Miller, presidente de la sub comisión de baby fútbol de Ceibal, quien nos contó más detalles al respecto.

-¿Quién lleva adelante la merienda que realizarán hoy?

«La merienda que será ofrecida a los gurises hoy es realizada por estudiantes de la Universidad de la República, es una movida que ya las vienen realizando hace un tiempo en la zona. En esta oportunidad se comunicaron con nosotros para ver si podíamos encargarnos de la difusión, ellos no pasaron el día y hora que la van a realizar que será hoy sábado a las 16 horas».

«Por eso le pedimos a todos los niños del barrio que deseen tener su merienda acercarse a 25 de agosto y Orestes Lanza, no es necesario que jueguen al baby fútbol está dirigido a todos los niños del barrio».

-¿Realizarán una olla solidaria hoy en la cancha?

«Sí, también hoy sábado a la tardecita vamos a estar realizando una olla solidaria para que todo aquel vecino que lo necesite pueda arrimarse a levantar su porción allí a la canchita del baby fútbol».

«Empezaremos a las 15 horas con la preparación y estimamos que a eso de las 19:30 horas ya este pronto para servir».

-¿Cómo se manejan con los recursos para hacer la olla?

«Son recursos que en parte lo pone el club y en parte son colaboraciones que se han recibido, ya la 12 venía haciendo hace un tiempo realizando la olla solidaria, actividad que la estábamos coordinando con ellos, ahora hicieron un parate y decidimos nosotros retomar un poquito para apuntalar y que mantenga esta movida por lo pronto por los próximos 30 días más para poder estar colaborando con la gente que está necesitando una mano».

JOSÉ LUIS TORIANI