Desde Wilson Cardozo a «Joselo» García

Apunta el Director Técnico de la selección juvenil de Sub 17, «que es un tema que da para el debate. Soy de los que creo que en el período de la adolescencia, el jugador se está formando. Por lo tanto es parte de categorías formativas. No está mal que gane y sea campeón. Pero no pasarnos de la raya. Evitar el triunfalismo a esa edad, porque simplemente no suma».

Por eso WILSON CARDOZO, el DT Sub 17, no solo disfruta con estos últimos resultados, tres jugados y tres ganados, 10 goles a favor y ninguno en contra, sino con el contenido de la propuesta. Con el tránsito a partir de la idea. El DT se ampara en ese pensamiento. No lo mueven. Se ve que elaboró primero, para fortalecer después, a partir de los hechos.

«LO QUE NO ENTIENDO»

En definitiva, cuál es la verdad o el sentido de las cosas, en fútbol también. Para colmo de males, existe «más de una biblioteca», respecto a cuál debiese ser el fin en esa edad de los jugadores de fútbol. Sobre todo, cuando la adolescencia llama a partir de los 12 años y parece despertar a una toma de conciencia, en materia de modelación y posibilidades.

A su vez, JOSÉ ENRIQUE GARCÍA, «Joselo» es de los que se para en la vereda de enfrente. Admite a los cuatro vientos que «solo aquí le dan valor a ser campeón en formativas. Eso es lo que no entiendo. Estuve años en México, y es un país potencial con respecto al fútbol. Cuando se trata de las «fuerzas básicas», es decir de los juveniles, el fin es construir la mejor imagen para que ese jugador llegue al plantel de Primera, sobre bases concretas. Sabiendo de qué se trata el juego, pero con el sostenido de la técnica en lo posible si hablamos de lo individual. Alguna vez aquí habría que ponerse de acuerdo.

O se prepara al jugador para que responda o juegue o solo importa ganar, sin importar cómo. ¿Qué pasa si ese jugador es campeón cuatro o cinco veces en formativas y no llega a Primera, porque mal aprendió o no aprendió?.

No está mal un campeonato juvenil que se gane, pero nunca que sea lo más importante».