Un nuevo fin de semana sin fútbol:

Sin duda que fue una jornada “negra” la del pasado sábado para los equipos de la divisional “C” que jugaban partidos de la quinta fecha, primera rueda Una tarde con tormentas, descargas electricas y algo de lluvia hizo que en los tres escenarios donde había partidos, lo recaudado en boleterías fue mínimo y no da para cubrir gastos

CUATRO SÍ, DOS NO

Pasamos en blanco lo que ocurrió en los 4 encuentros que se jugaron, en algún caso bajo lluvia y los resultados que se dieron. Hubo dos encuentros suspendidos que deberán ser reprogramados para una etapa entre semana.

Florida (3) Barcelona (1)

Arsenal (4) Almagro (0)

Huracán (5) Defensor (1)

Parque Solari (3) Rodó (2)

-No jugaron

Peñarol – Palomar.

Lazareto – Quinta Avenida.

La tabla de posiciones tiene ahora a Arsenal como único puntero.

-FECHA (6)

Peñarol – Arsenal.

Parque Solari – Palomar.

Lazareto – Defensor.

Almagro – Florida.

Barcelona – Quinta Avenida.

Rodó – Huracán.

-SUSPENSIONES

Con la de este fin de semana (sábado a la noche y domingo a la tarde) llegamos a la décima suspensión en la temporada de una jornada de fútbol. Como dato estadístico, en la temporada anterior 2017 se dieron 8 suspensiones en el año deportivo.

ASÍ SE DEFINE

Así define la divisional “C” su campeonato de la presente temporada.

-Una rueda, todos contra todos (11 fechas).

-Los 8 clubes de mejor puntaje pasan a jugar la segunda rueda y estarán divididos en dos Series de 4 equipos las que se integrarán según la posición (pares o impares) que ocuparon en la primera rueda.

-El equipo de mejor puntaje al final de estas 14 fechas, logrará el primer ascenso a la “B” para el torneo del 2019.

-Del puntaje del “Acumulado”, aquellos equipos que terminen entre el 2º y 5º puesto jugarán la tercera rueda (3 fechas más) por el segundo ascenso a la “B”.

-Aquel equipo que termine segundo en el Acumulado de las 14 fechas, de no poder ganar este cuadrangular final, tendrá la oportunidad de jugar un encuentro extra por el título, trofeo y el segundo ascenso a la “B”

-Con esta cantidad de encuentros, el campeón estará jugando 17 partidos y serán 18 de haber una final, tal cual ocurrió en la temporada anterior (Chaná y Tigre).

-Es interés de todos, clubes y Neutrales, terminar la temporada a mediados de Diciembre, si el tiempo no se opone y manda nuevas lluvias y suspensiones.

-FÚTBOL SÉNIOR

Aquí también la Liga de fútbol Senior se vio complicada por la inestabilidad del tiempo. De los 20 y pico de encuentros que se hacen por fecha, el sábado solo pudieron cumplirse 6 los que terminaron bajo lluvia. El resto y con muy buen criterio por parte de los árbitros fue suspendido y deberán ser fijados nuevamente.

-Resultados de lo que se jugó.

Ceibal (4) Sto Grande “A” (1)

Cybarán (5) El Tanque (1)

Ipru (4) Adeoms (0)

Fénix (6) Sto Nuevo “B” (3)

Florida (4) Parque Solari “A” (2) Sto Grande “B” (2) Cybarán “B” (2)

-FÚTBOL MÁSTER

Aquí también “castigó” la inestabilidad del tiempo, pero en este caso para los encuentros de la liga Máster que se debían jugar en la mañana de ayer domingo 30 hubo necesidad de suspender la fecha para resguardar los pisos de los distintos escenarios.

Se nos dijo que la programación de la fecha se pasa al venidero domingo 7 de Octubre.

-LA “B” SIN REUNIÓN

A última hora de la tarde del sábado y cuando la lluvia se hacía sentir sobre la ciudad, nos llegó el comunicado de los Neutrales de la “B” en el sentido de que se suspendían los encuentros de la segunda fecha de la liguilla que se debían jugar esa noche en el Estadio Dickinson. Pero también que la fecha con los mismos detalles pasa para el venidero sábado 6 de Octubre.

Por lo tanto, no es necesario hacer reunión de Consejo el venidero marte 2.

Quedan avisados ustedes y los delegados.