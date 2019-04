Retornó el viejo tema de los colados en el Consejo Superior

La delegación de Gladiador, propuso el tema: “Qué vamos a hacer con los colados?”

El hecho es que en la medida que entran los que entran sin pagar, tras el conteo de la guardia de seguridad, se denuncia la cifra y son los clubes quienes deben afrontar los costos.

“Somos los giles que seguimos abasteciendo el fútbol”, clamó el delegado de Salto Uruguay, Roque Escobar, teniendo en cuenta que la ausencia de agentes policiales, simplifica la acción de los colados.

Por añadidura, un aspecto rebrotó igualmente ayer a la noche en el Consejo Superior: por qué en Salto no se cuenta con amparo de la Policía, cuando en no pocos sectores del Interior y de Montevideo tratándose de espectáculos deportivos, la guardia policial es parte de la escena.

EL GRADUAL RETORNO

La buena nueva que consignó el presidente Juan Ramón Guarino, es que gradualmente la Policía irá produciendo su retorno a los escenarios, en un número que permita menguar el efecto de hechos no pretendidos y que en algunos casos orillan lo vandálico. Lo real es que la preocupación se planteó a nivel de delegados, con consecuencia para los clubes desde el punto de vista económico.

NO HAY TOLERANCIA

La delegación de la “B” (Fernando Bueno, el presidente), solicitó que en algunos escenarios se plantease una tolerancia para los partidos, sobre todo cuando las distancias son considerables. Se notificó que no es reglamentario conceder tolerancia y nunca en años, hubo complejidades para llegar en tiempo y forma al inicio de los partidos, tanto en la “B” como en la “A”.

PARA VER LA FINAL HAY QUE PAGAR MÁS

Desde el presidente del Consejo Único Juvenil, Juan Mainardi, se notició: Salto y Florida jugarán el sábado a la hora 18, la primera final del Campeonato del Interior en categoría sub 17. Incremento en el valor de la entrada: de 100 a 150 pesos. Se habilitará la tribuna del Este para los hinchas de Florida; los salteños a la tribuna España.

UNA SUSPENSIÓN SIN BRONCA

El presidente de la Liga expuso razones de la suspensión. El campo de juego del Dickinson en pésimas condiciones tras el juego sub 17 entre Salto-Paysandú, pero además, solicitud del comando de Jefatura de Policía: no afrontar el partido de San Eugenio y Santa Rosa en otro campo de juego que no sea el Dickinson por razones de seguridad.

De cara al futuro se acordará: frente a una situación similar disponer de una cancha de alternativa o transferir la doble jornada al lunes a la noche.

FERRO CARRIL LO JUGARÁ

Nota remitida por la Comisión Directiva de Ferro Carril: participará en Torneo de Clubes del Interior. Solicitó el Parque Dickinson cuando afronte partidos de local y como escenario opcional, el Parque Luis T. Merazzi. Se ratificó con los mismos detalles la fecha suspendida. Un minuto de silencio por los fallecimientos de Juan Carlos Bentancour y Juan Etcheverry, ambos exfutbolistas. Nacional solicitó autorización para jugar torneo cuadrangular el 15 y 17 de abril. Salto Nuevo especificó respecto a su nueva Comisión Directiva; la trilogía de delegados: Deolindo Miquelarena, Daniel Avellanal y Pedro González.

Hoy martes a las 20 horas sesiona la Divisional “B” y desde el Consejo Único Juvenil una chance: jugar la fecha el viernes a la luz de la primera final entre Salto y Florida (sábado).

Cuatro nuevos jueces fueron aceptados: Ruben Portela, Juan Rodoldfo Suárez, Andrés Píriz y Jonathan Moares. Se hablará a nivel de Instructores para impulsar la creación de la Escuela de Jueces y cabe una opción: que lleguen a Salto jueces de otras Ligas (Agraria, Bella Unión), a los efectos de paliar en alguna medida el déficit de árbitros.