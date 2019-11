Entre otros, el altísimo número de votos anulados

Lo ajustado que resultaron los datos del escrutinio primario («empate técnico», «final con bandera verde»), lo que implica que se deberá esperar unos días más para tener oficialmente los nombres del Presidente y la Vicepresidente electos, es apenas uno de los elementos que hace posible utilizar el calificativo de «histórica» para describir la jornada del pasado domingo, cuando el Uruguay cumplió con la segunda vuelta o Balotaje de las Elecciones Nacionales. Hay varios aspectos más que la convierten en un hecho histórico. A modo de repaso, en este sentido pueden establecerse los siguientes puntos.

COALICIONES

En el país hay antecedentes de colación de dos partidos (Nacional y Colorado) con importante caudal de votos cada uno, pero no de cinco (Nacional, Colorado, Independiente, de la Gente y Cabildo Abierto).

Esto, más allá de considerar también como una coalición al Frente Amplio, pero es diferente, ya que en este caso se trata de varios partidos (incluso más) pero nucleados a lo largo de un proceso más extenso en el tiempo y, además, considerados por especialistas como «menores», teniendo en cuenta, en la particularidad o independencia de cada uno, su caudal de votos en la tradición histórica uruguaya.

CABILDO ABIERTO

Un partido nuevo irrumpió: Cabildo Abierto. Un partido que ya había alcanzado una muy buena votación en octubre (logrando representación tanto en el Senado como en Diputados, donde se integra el salteño Rodrigo Albernaz) y que seguramente sus votantes tuvieron una fuerte incidencia en esta última elección. No es común la consolidación de un partido político como tal, gracias al apoyo popular, en tan poco tiempo de existencia.

Pero además, estamos ante el caso de un partido claramente asociado a una ideología afín al militarismo, y por lo tanto a la derecha, que sin embargo logró alinearse en una colación donde también cabe un partido como el Independiente, que hasta ahora se había llamado de izquierda. Claro que, si se quisiera buscar un antecedente, se podría pensar en la pertenencia a un mismo partido-coalición de marxistas y cristianos, como ocurre en el Frente Amplio.

PARLAMENTO

Histórico también ha sido el mapa que se planteó tanto en la Cámara Alta como en la Baja, pues a partir del próximo año y al menos por un lustro tendrán que convivir en ellas «todos los colores», como se dice popularmente. Para que esa convivencia sea viable y sana, es inevitable la búsqueda y el encuentro de consensos (como gustaba decir Seregni), acuerdos, entendimientos. No hay otra opción para que el gobierno, lo encabece quien lo encabece, pueda avanzar. ¿Cómo, si no, poder votar una ley como la de presupuesto, por dar apenas un ejemplo?

VOTOS EN BLANCO Y ANULADOS

Histórica fue también la jornada del domingo, una vez conocidos los resultados primarios, por el elevadísimo número de votos en blanco y anulados. La Corte Electoral mostraba ayer un total de 90.615 votos entre anulados y en blanco. Pero si se observa con atención, el desglose indica que 36.996 fueron en blanco, algo que sorprende sí por su elevada cifra (otro componente del ribete histórico del que hablamos) pero más llamativo aún resulta que más de 50.000 hayan sido los votos anulados, con cretamente 53.619.

Es demasiado para lo que nos tiene acostumbrados este tipo de instancias y hace que, inevitablemente, surja la pregunta: ¿puede creerse que más de 53.000 personas hayan decidido, es decir, hayan tenido la propia voluntad de anular su voto? No parece creíble. ¿Explicaciones a este fenómeno? Más que nada podría hablarse de hipótesis varias, entre las que aparece con fuerza la de anulación de hojas de votación por haber sido adulteradas con evidente mala intención. Pero insistimos, es una de las posibles hipótesis.

Esto llevará a que en el estudio de los votos observados, que comienza hoy y cuyos resultados se conocerían entre jueves y viernes, los delegados deban realizar un minucioso control voto a voto, para «pelear» cada uno de ellos, y, entre otras cosas, acordar cuál se valida o anula. A propósito de conteo de votos, también podría considerarse histórico, el elevado número de circuitos que debieron ser observados por la Corte Electoral por «posibles irregularidades» en el escrutinio. Estamos hablando de un total de 121 circuitos que recibieron observaciones de la Corte.

ENCUESTAS

Lo que se vivió en la noche del domingo, la incertidumbre y el tener que seguir aguardando algunos días más, no era lo esperado para la mayoría de los uruguayos. Y esto responde, en gran medida, a que absolutamente todas las encuestas indicaban como ganadora esa misma noche a la fórmula Lacalle Pou – Argimón.

Variaban sí, entre unas y otras, en la diferencia; algunas hablaban de 2 o 3 puntos y otros hasta de 7 u 8 puntos con los que la oposición superaría al oficialismo. ¿Cuál fue el motivo del error de todas las empresas encuestadoras? Quizás solamente ellas mismas puedan, con el correr de las horas, ir dando la/s respuesta/s. A nivel popular ha surgido como posible explicación, que la variación entre proyección previa y realidad se debió a los votantes que llegaron desde el extranjero «inclinaron la balanza».

En verdad, no resulta demasiado sólida la explicación. Otra, podría ser que quienes se manifestaron primeramente como indecisos, finalmente cambiaron el panorama. Pero resulta menos sólida aún, pues al decir de un sociólogo, «no existe en la historia de las estadísticas, que en tan pocas horas un número tan importante de votos se vuelque en su totalidad hacia un solo lado».

MUJERES

Desde el 27 de octubre, cuando se despejó el panorama y únicamente dos fórmulas siguieron en carrera, los uruguayos ya sabíamos que la futura Vicepresidente, y por lo tanto Presidente de la Asamblea General, sería una mujer: Beatriz Argimón o Graciela Villar. Una muestra más de la fuerza con que las mujeres vienen incursionando en la política y en los diferentes ámbitos de la vida en nuestra sociedad.

CAMPAÑA «SUCIA»

Digamos finalmente (aún sabiendo que seguro quedaron puntos en el tintero para seguir sometiendo a análisis, incluso más profundos que estas escasas líneas) que histórica fue también la campaña electoral del presente año, en el sentido que todos los sectores políticos, y seguramente un altísimo porcentaje de la sociedad también, han coincidido en que fue una de las más «sucias» que ha vivido nuestro país, sobre todo por el bombardeo de todo tipo de mensajes cargados de «informaciones» falsas y malintencionadas, así como permanentes agravios e insultos (en especial en redes sociales) hacia pensamientos distintos al propio. En este caso, además de histórico, es lamentable.

JORGE PIGNATARO

Traspaso de mando

Agreguemos también que histórico será también, de confirmarse los datos que se prevé, el hecho de que por primera vez un Presidente electo por el Frente Amplio haga entrega de la Banda Presidencial a un Presidente de otro partido.