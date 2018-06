Se completa hoy la disputa de la 1ª fecha del torneo Clausura a nivel de las divisones menores

Tal cual lo informàbamos en nuestra ediciòn de ayer, en la jornada de hoy jueves, en tres escenarios diferentes, y con tres categorìas formando parte de la competencia, se estarà completando la disputa de la primera fecha del torneo Clausura de básquetbol a nivel de las categorìas Formativas.

Sin duda la contnidad del juego para los div sones de los màs chicso, bàsicamente en lo que será este mes en curso, ya ue prácticametnte está decidddo que en lass vacaciones de julo (quince días) se realizarà el parétesis habitual de competencia por tal motivo.

Detalles para hoy

ASÍ JUGARÁN

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018

Campeonato “Salteño”: Categorías Formativas

Torneo Clausura: 1ª Fecha

Jueves 14 de junio

Árbitros: (a designar)

Hora 18,00: Sub 13 (Mini)

Hora 19,15: Sub 16 (Pre infantiles)

Hora 20,30: Sub 20 (Juveniles)

Los partidos:

FERRO CARRIL vs UNIVERSITARIO

NACIONAL vs ATLÈTICO JUVENTUS

SALTO URUGUAY vs CÌRCULO SPORTIVO

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en cada caso.