El anuncio oficial es inminente, pero sucede que en la jornada de la víspera el adelanto en las gestiones no fueron menos, a tal punto que puede hablarse de una confirmación: la Sub 13 y Sub 15 de Peñarol jugará en Salto durante el mes de diciembre. Serán cuatro días de los juveniles aurinegros en tierra “naranjera”, para afrontar partidos amistosos.

De acuerdo al apunte que se trasmitiera a EL PUEBLO, Peñarol en esas categorías llegará a Salto el 14 de diciembre y su estadía en Salto se prolongará por cuatro días: hasta el 18 de diciembre entre nosotros. Los aurinegros enfrentarán a la selección Sub 13 de Salto, de reciente participación en el Campeonato Nacional. Primero a nivel del primer turno y luego las finales en Montevideo.

A su vez, puede suponerse que en Sub 15, también se producirá el juego de Peñarol, con la selección “naranjera” que orienta Jorge Noboa, y que protagoniza la final con Canelones en la Copa del Interior. Desde la organización no faltarán los anuncios oficiales, pero la noticia va cobrando vuelo. En el caso de Peñarol en categoría menores a la manera de la tradición de los últimos tiempos: afrontar partidos amistosos en el Interior. De los aspectos a resolverse: la doble programación posible y en qué campo de juego, sin descartarse el Parque Dickinson.