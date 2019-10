Desde el tesorero de la Liga Salteña de Fútbol, Eduardo Mazzarino, el informe respecto a las selecciones juveniles, luego de los partidos ante Paysandú el pasado viernes. En Sub 14 fue victoria salteña y en Sub 15 la imposición sanducera. A su vez, el próximo fin de semana, para despuntar la segunda fase del Campeonato del Interior en ambas categorías.

La Sub 14 que orienta Maximiliano Summers jugará el sábado 2 de noviembre a la hora 16 en el escenario «Dardo López» de Tacuarembó. La Sub 15 con Joaquín Burutarán en la Dirección Técnica el domingo 3 de noviembre a la hora 18 en el estadio «Octavio Silvestre Landoni» de Durazno.

LAS 561 ENTRADAS

Miércoles de la semana pasada con la doble jornada en el Parque Ernesto Dickinson, incluyendo a Universitario-River Plate y Ceibal-Ferro Carril, partidos pendientes de la 7ª fecha del Campeonato Clausura. Venta de 561 entradas y por todo concepto la recaudación de $ 79.750.

LOS 4 A TORIANI

No es buena noticia para Ceibal, en la medida que el Tribunal de Penas de la Liga Salteña de Fútbol se expidió. Cuatro (4) partidos de sanción para Richard Toriani. La causal de agresión simple al árbitro.

SI LLUEVE… AL JUEVES

Mañana miércoles con Ferro Carril y Universitario jugando en el Parque Ernesto Dickinson desde la hora 20, partido pendiente de la 9ª fecha del tramo final. Trasciende la decisión: si debiese suspenderse por inclemencias del tiempo, se traslada para el jueves. El objetivo de jugarlo y evitar más postergaciones.