Salto le ganó 3 a 1 a Guichón ayer en el marco de la novena fecha de la Serie Norte del Campeonato Nacional Integración AUF-OFI.

Los salteños tuvieron mejor manejo de la pelota, abrieron bien las bandas por momentos para atacar, logrando los goles en momentos claves del partido para así no pasar inconvenientes.

A los 21’ llegó el primero gol salteño, definición cruzada de Luciano Capillera tras una buena habilitación de Francisco Arrua, pase filtrado para que Capillera estampara su sello en el partido.

A los 29’ Barón sacó un remate frontal al borde del área grande salteña, el golero Samit voló y con una mano mandó la pelota afuera.

En el complemento a los 12’ Arrua sacó un buen remate esquinado pero el golero Albieni se estiró para tapar la incidencia. A los 27’ Juan Godoy sacó un remate potente de fuera del área que terminó dando en el palo primero y en la espalda del golero Albieni después para de esa forma meterse en el arco guichonense. A los 35’ tras el remate inicial de Zapata el golero Albieni no pudo contener, Arrua la peleó ante un defensor y puso el tercer gol salteño.

A los 42’ vieron la roja Aaron Suárez y Nicolás Maidana tras mutuos manotazos. Sobre los 43’ llegó el descuento de la visita, un remate de Lestrape que no pudo contener el recién ingresado golero Nuñez.

Ganó Salto y llegó a 16 puntos en tabla, quedando como único escolta del puntero Paysandú.

JOSÉ LUIS TORIAN