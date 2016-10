Vamos partido a partido. Ya estamos entre las 8 selecciones mejores del interior.

Estamos hablando de la selección Sub 15 de Salto que conduce Jorge Noboa y que esta tarde tiene que dar un paso más rumbo a semifinales del torneo que organiza OFI.

Pero la partida es bastante difícil ya que hay que jugar en Paysandú ante la “blanca” sanducera, rival a la que ya enfrentamos en la ronda preliminar y al que relegamos al segundo puesto en la serie empatando los dos encuentros jugados.

Pero hoy enfrentaremos a un Paysandú que mejoró notoriamente y que viene de golear y eliminar a Durazno ganándole de local y empatando cuando jugó de visitante.

CONFIANZA INTACTA

Pero la confianza en estos chicos salteños está intacta, vemos mejoras sustanciales en cada partido y el temple necesario para no perder la tranquilidad cuando las cosas no salen como uno quiere. Paysandú nos va a exigir, de eso no hay dudas, pero sabemos que Salto sabe cómo plantarse en la cancha cuando las circunstancias así lo exigen.

ASÍ JUEGAN

Cancha de Estudiantil (Paysandú)

Hora 15.30. Paysandú – Salto en selecciones Sub 15.

Árbitros de Fray Bentos.