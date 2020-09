El Consejo Único Juvenil a través del Cuerpo de Neutrales, reveló el programa de partidos, marcando el reinicio de la temporada. Algunos partidos se jugarán el sábado 5 y los restantes el domingo 6. Puede leerse asimismo, respecto a la exhortación que los partidos «se jueguen sin público», que no es menos que la aplicación de lo que se pretende a nivel de protocolo.

De todas maneras, una duda es elemental en este sentido, desde el momento que algunas dobles jornadas en Sub 15 y Sub 18 se jugará en canchas abiertas. Hay que suponer que no es viable impedir que los aficionados acudan como observadores.

En el caso de los partidos de la Divisional B, la única excepción en materia de campo de juego cerrado es el de Saladero. Distinta es la situación que se plantea en la Divisional «A».

Una manera de tener en cuenta el fútbol que se nos viene.

**********

DIVISIONAL «A»- Tercera fecha

DE LA SUB 15 A LA SUB 18

**********.

Chaná vs Universitario. Parque Humberto Forti. Domingo 6 de setiembre. Hora 14 y 16.

Nacional vs D. Artigas. Cancha de Nacional. Sábado 5. Hora 14 y 16.

Gladiador vs Progreso. Cancha de Gladiador. Sábado 5. Hora 14 y 16.

Ceibal vs River Plate. Parque Rufino Araújo. Domingo 6. Hora 14 y 16.

Sud América vs Ferro Carril. Parque Policial. Domingo 6. Hora 14 y 16.

**********

DIVISIONAL «B»- Primera fecha.

DE LA SUB 15 A LA SUB 18

**********

Fénix vs Salto Uruguay. Cancha de Fénix. Hora 14 y 16. Sábado 5.

Salto Nuevo vs Parque Solari. Parque Julio Pozzi. Hora 14 y 16. Sábado 5.

Almagro vs Peñarol. Cancha de Peñarol. Hora 14 y 16. Sábado 5.

El Tanque vs San Eugenio. Cancha de El Tanque. Domingo 6.

Saladero vs Libertad. Cancha de Saladero. Sábado 5.