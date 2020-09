Wilson Cardozo: «la confianza que ellos se ganaron»

Los 396 kilómetros que distancian a Salto de San José. Hay que hablar de casi 5 horas de viaje. Pero además en el caso de la Sub 17 de Salto si se trasladara el sábado en la mañana sobre 8 o 9, inevitable una tregua en el camino a los efectos de almorzar, en este caso en Trinidad.

A la luz de la trascendencia que el partido adquiere, es el de ida en el marco de las semifinales, desde quienes sustentan el aspecto organizativo de la categoría, un objetivo: agotar las fórmulas para que el plantel que orienta Wilson Cardozo se traslade a la capital maragata el día anterior.

La idea nació colectivizada entre el Cuerpo Técnico y el mando directriz que lidera Miguel Rognoni. Se interpreta que «es necesario hacer el esfuerzo para viajar en condiciones y aguardar sobre la base de la mejor respuesta posible, el primero de los dos partidos».

Tras los dos juegos, uno de los dos avanzará a la final.

EL ROL DE LOS PADRES

Toda vez que la posibilidad se le plantea, tanto el presidente del Consejo Único Juvenil como el propio DT, han potenciado el elogio hacia aquellos familiares directos de los futbolistas, quienes no dejan de sumar a las tareas que hacen a los viajes, comidas, etc. Ahora en tiempos de definición, la consigna que se redobla. Sin ir más lejos, con el traslado a San José en la mira. Algunos de ellos podría viajar en la delegación.

Hay que tener en cuenta que la Secretaría Nacional del Deporte no habilitó el ingreso de aficionados. Por lo tanto, un entorno bajo restricción inevitable. Mientras esa chance acude: los gurises viajando el día anterior.

UNIVERSITARIO DE RIVAL

Lunes a la noche y después del paréntesis del fin de semana, para que la selección Sub 17 retornase a la acción previa al juego ante San José. Fútbol ante Universitario en campo de juego de los rojos, para que Wilson Cardozo fuese de inicio ratificando la integración.

Al paso de las próximas sesiones todo apuntan a ratificar casi en un ciento por ciento, el equipo que definiera el mano a mano ante Colonia. Sucede que Salto fue implacable a la hora del 4 a 0. Mínimas dudas a cuenta del DT.

Desde su apunte a EL PUEBLO: «sin lesionados. El jueves tendré decidida la integración. No iremos a ciegas. Algo de San José ya tenemos en materia de información. El 3 a 0 que alcanzamos en Colonia es un resultado que nos quedó en la memoria, como para pensar que el equipo se aclimata en condición de visitante. Más que un equipo, este es un plantel y cuando se debió ganar a Colonia en medio una situación mental especialísima, las reservas no faltaron. Por eso la confianza en ellos. Una confianza que se la ganaron».