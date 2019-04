No en pocos pasajes Salto fue más que Bella Vista, que incluso en el segundo tiempo pareció tímido e inconexo, hasta renunciar al ataque y guarecerse en la espera, a veces propio de los que dudan. O de los que maquinan la especulación. Porque en ese segundo tiempo, el mando territorial fue de Salto, con dos situaciones netas a cuenta de Alan Aranda, pero sin resolver.

Lo cierto es que la selección de Wilson Cardozo saltó a la cancha, con una interrogante sofocando: si la pérdida de la copa en Florida, bloqueaba o no la ambición de cara a este torneo Integración OFI-AUF. Desde el arranque, la duda, se transformó en miniatura.

Porque pese a las variantes, a la ausencia de Errandonea (as de espada si lo hay), Salto nunca resignó banderas. Fue equilibrado el primer tiempo, Bella Vista llegó al gol en los 23′ por intermedio de Nahuel Benítez, pero Nicolás Sánchez no fue un obligado de ocasión.

ALGO MÁS QUE UN QUERER

En fútbol no todo pasa por el meridiano de la voluntad, del querer. Los estados anímicos suman, pero no siempre deciden. Salto reveló autoridad en el trámite de ese segundo tiempo, porque explosionó la dinámica, raspó y quito, armó rancho en el sector que pudo y se quedó con la pelota, frente al vacilante Bella Vista. Esas dos chances de Aranda y más de una sinfonía de rebotes en el área, piropeando al gol. Es ahí donde el operativo se quedó inconcluso. La deuda pendiente.

Bella Vista se fue ganando por eficacia mínima y Salto eliminado de arranque nomás, pero sin aflojarle a la cuerda de la ilusión que sostuvo hasta el final.

Bella Vista avanzó con poco. Con lo suficiente. Con eso le alcanzó. No fue un ganador capaz de encender el elogio. No ofertó fútbol. A Salto le fracasó el tiro del final. Claramente.

ELEAZAR JOSÉ SILVA

Así pasó

Campo de juego: Parque Dickinson.

Partido válido por octavos de finales del Campeonato Integración OFI-AUF.

Asistencia de público: 120 aficionados.

SALTO (0)- Nicolás Sánchez, Alexander Morales, Brian Ismael Ferreira, Francisco Villar, Diego González, Santiago Sauto, Diego Machado, Alan Aranda, Ignacio Ferreira, Rodrigo Martínez, Pablo Echagüe. Ingresaron: Miguel Ruiz, Facundo Rodríguez, Jonathan Piegas, Santiago Duarte y Kévin Colobrado. Director Técnico: Wilson Cardozo.

BELLA DE MONTEVIDEO (0)- Sergio Costa, Lucas Techeira, Kévin Rivero, Federico Mendoza Matías Franciscovich, Agustín Pinmeiro, Lucas Díaz, Brian Batalla, Nahuel Benítez, Hernán Villar. Ingresaron: Santiago Deligarza, Junior Ocaño, Alejandro Moreira y Emiliano Rodríguez.

Director Técnico: Claudio Nichele.

GOL: 23′ Nahuel Benítez (BV).

Expulsado: 35′ del segundo tiempo, Emiliano Rodríguez (BV).

El mejor de la cancha: Brian Ferreira-Diego González.

El mejor de Bella Vista: Lucas Díaz-Hernán Villar.

TODOS LOS RESULTADOS

Florida 4 Progreso 1(AUF) Clasificó Florida.

Maldonado 2 Juventud 0 (AUF) Clasificó Maldonado.

Flores 0 Nacional 5 (AUF) (clasifico Nacional).

Salto 0 Bella Vista 1(AUF) (clasificó Bella Vista).