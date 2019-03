El Consejo Único Juvenil y el femenino esperarán

Finalmente se confirmó en todos sus términos día y horario de Salto y Durazno, partido de vuelta, Cuartos de Finales del Campeonato del Interior. Será el domingo próximo a la hora 17 en el Parque Ernesto Dickinson, de acuerdo al apunte del presidente del Consejo Único Juvenil, Juan Mainardi. En el partido de ida, derrota salteña en 0-1, por lo que se plantea la obligación de victoria, para tentar el avance a la zona de semifinales.

LOS QUE DEBEN ESPERAR

Cuestiones puntuales: el próximo fin de semana no se jugarán partidos por el Torneo del Consejo Único Juvenil, a nivel de la «A» y «B». Postergación del inicio, desde el momento que aún está pendiente todo lo relativo a la plantilla de jueces. También la suspensión abarcará al fútbol femenino, que iniciara ya su campeonato oficial con la disputa de la primera fecha.

LOS QUE SE FUERON

Notas elevadas de las cuatro instituciones que resolvieron no jugar el Torneo Femenino de fútbol, por distintas imposibilidades. Fue tema de discusión, desde el momento que se trata de clubes que a través de sus representes comparecieron a la asamblea del femenino, votaron la presidencia y a las pocas semanas, se bajan de la disputa. Al elocuente decir del presidente Juan Ramón Guarino: «eligen el presidente y después no participan».