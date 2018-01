Una pálida imagen dejó la sub 17 de Salto en el clásico ante Paysandú, el equipo no encontró juego, tuvo pocas situaciones claras de riesgo sobre el arco sanducero y cuando la blanca atacó le generó más de una duda al fondo salteño. Más allá de las razones del técnico Alfredo Viera de preservar jugadores para lo que viene, sea por tarjetas o por razones sanitarias, un clásico se debe jugar con todo lo que se tiene, es decir con el esquema titular desde el vamos.

No fue una decisión acertada la de Viera la de cambiar varios jugadores para un partido de estas características, ante un Paysandú que llegó necesitado al Dickinson y se fue revitalizado no solo por la victoria clásica de visitante sino que tuvo una bocanada de aire fresco en su fútbol. Arismendi, Sánchez (el autor del gol) y Fachini tuvieron un buen partido, la blanca por momentos plantó bandera en ofensiva ante un Salto impreciso e inexpresivo con la pelota.

Los 5 puntos en tabla le dan a Salto la seguridad de estar en la siguiente ronda de la Copa Nacional Sub 17.

Pero el resultado clásico lo llevó a Paysandú a sumar 4 puntos, contra 3 de Liga Agraria, ambos se verán las caras en el estadio “Artigas” el próximo miércoles a la noche para definir el otro clasificado de la serie.

Mirando en lo macro de la serie B, el planteamiento de jugar con varios suplentes de Salto condicionó las chances agrarias, que igual dependen de sí mismo (en caso de ganar pasan de fase) pero si Paysandú no hubiera sumado de a tres en el Dickinson con solo empatar le daba a los agrarios.

José Luis Toriani