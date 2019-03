La consagración fue «altamente valorada por la afición deportiva del centro del país, dado que desde el año 2002 el combinado de fútbol de Durazno no era campeón en esta categoría». En Durazno es el pensamiento reinante con respecto a la categoría Sub 17. Se trata del rival de Salto en Cuartos de Finales, ya en el Campeonato del Interior. El elenco dirigido por Fernando Molina derrotó de última 3 – 0 a su par de Florida y obtuvo la Copa del Sur «Ruben Fabián Morán» que otorga la OFI. «Jugadores (familiares y amigos), cuerpo técnico, dirigentes de la Liga de Fútbol «Ciudad de Durazno», hinchas y autoridades presentes, festejaron con efusividad el logro», como parte de los apuntes que fluyen desde aquella tierra, bien en el centro del país.

EL AYER QUE PASÓ

Fue partido decisivo para la Sub 17 de Durazno, el pasado domingo 3 de marzo en el remozado estadio «Octavio Silvestre Landoni», con unos 4.000 espectadores en sus tribunas. Los goles de Joaquín Pereira (D), Joaquín Ledesma (F / en contra) y Ramón Bolognini (D). En ese último partido consagratorio, esta integración de Durazno. Como para que Salto se vaya identificando. Es el rival que viene. 1 Rodrigo Santellan, 4 Lucas Gerez, 3 Franco Dinardi , 2 Guillermo Arambillet, 6 Joaquín Pereira, 8 Rodrigo Aragon (80´ 16 Emanuel Acosta), 5 Felipe Moraes, 10 Exequiel Palles 7 Emanuel Acosta , 9 Ramón Bolognini, 11 Brandón Martinez (60´-17 Valentín Hernandez)