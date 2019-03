Copa Nacional de Selecciones de OFI.

Los cruces para los cuartos de final de la Copa Nacional de Selecciones tuvieron modificaciones, se manejó que en Sub 17 Salto jugaría ante Flores pero en OFI se determinó que el rival salteño sea Durazno. Ello debido a que la mayor duraznense los arrastra para venir a jugar a esta zona, en Sub 17 Durazno jugará ante Salto y en mayores lo hará ante Fray Bentos.

Salto viene de vencer por penales a Paysandú consagrándose campeón del Regional Norte Litoral, por su parte Durazno venció 3 a 0 a Florida logrando el título del Sur.

En Sub 17 Salto será visitante el próximo fin de semana en el “Silvestre Octavio Landoni” a Durazno y una semana más tarde jugará la vuelta en el Dickinson. El partido se maneja para el domingo 10 de marzo sobre las 19 horas.

LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL

Los cruces en mayores y en Sub 17 son los siguientes:

Mayores

Canelones del Este – Tacuarembó

Vergara – Colonia

Fray Bentos – Durazno

Ecilda Paullier – Paysandú

Sub 17

Cerro Largo – Tacuarembó

Maldonado – Florida

Durazno – Salto

Flores – Paysandú