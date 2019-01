La nueva imposición de Salto en categoría Sub 17, posibilita que la selección “naranjera” alcance la primera escala con puntaje perfecto: 6 en 6. Un aspecto no es menor en el plano de la estadística: sin goles en contra. El miércoles expone el invicto en tierra de Dolores. En la serie “A” en tanto, la punta compartida entre Rivera, Tacuarembó y Artigas, con 3 unidades. Hay que acentuar la mira en esta llave, desde el momento que el primero y el segundo se cruzarán con quienes están incluidos en la serie “B”. Una manera de pasar revista a la categoría Sub 17, tras todos los juegos celebrados el sábado.

REGIONAL NORTE LITORAL

SERIE A

Artigas 1-0 Bella Unión – FINAL

Estadio “Matías González”

Gol: Enzo Muñoa (Artigas).

Juveniles

Rivera 1 1 0 0 2- 0 3

Tacuarembó 1 1 0 0 2- 1 3

Artigas 2 1 0 1 1- 2 3

Bella Unión 2 0 0 2 1- 3 0

SERIE B

PAYSANDU 3 DOLORES 2

Estadio “Artigas”

Goles: Sebastián Firpo, Bruno Díaz, Mariano Rivero (Paysandú), Mauricio Vignolo, Martín Bonino (Dolores).

SALTO 2 RIO NEGRO 0

Estadio “Ernesto Dickinson”

Goles: Juan Andrés Errandonea (Salto).

Juveniles

Salto 2 2 0 0 3- 0 6

Dolores 2 1 0 1 5- 5 3

Paysandú 2 1 0 1 3- 3 3

Río Negro 2 0 0 2 2- 5 0

REGIONAL CENTRO SUR

SERIE B

SARANDI DEL YI 2 CANELONES 2

Estadio “Juan Ramón Carrasco”

Goles: Junior Garay, Timoteo Rodríguez (Sarandí del Yí), Manuel Marzano (Canelones). Juveniles

Florida 2 1 1 0 3- 0 4

Canelones 2 0 2 0 2- 2 2

Sarandí del Yí 2 0 1 1 2- 5 0

SERIE C

SAN GREGORIO DE POLANCO 0

DURAZNO 4

Estadio “16 de Noviembre”

Goles: Rodrigo Aragón, Ezequiel Palles, Ignacio Castro, Brandon Martínez (Durazno). Juveniles

Durazno 2 2 0 0 7- 2 6

Flores 2 1 0 1 4- 3 3

San Gregorio de Polanco 2 0 0 2 0- 6 0

REGIONAL CENTRO ESTE

SERIE A

MALDONADO 1 LAVALLEJA 2

Estadio “Domingo Burgueño Miguel”

Goles: Martín Salgado (Maldonado), Andy Gallo (Lavalleja).

ZONA OESTE 1

CANELONES DEL ESTE 4

Estadio “Julio César Abbadie”

Goles: Lucas D’Agostini (Zona Oeste), Yoel Hernández, Miguel Torres, Santiago Rodríguez, Agustín Alonso (Canelones del Este). Juveniles

Lavalleja 5 5 0 0 10- 1 15 (c)

Canelones del Este 5 2 1 2 10- 6 7

Maldonado 4 1 1 2 4- 5 4 *

Zona Oeste 4 0 0 4 2- 13 0 *

Sin computar el partido suspendido entre si

SERIE B

TREINTA Y TRES 3 CERRO LARGO 4

Estadio “Centro Empleados de Comercio”

Goles: Matías López, Abdul Techera, Bruno Machado (Treinta y Tres), Matías Núñez, Ramiro Oviedo (Cerro Largo)

Juveniles

Cerro Largo 3 2 1 0 8- 5 7 (c)

Rocha 3 1 2 0 6- 2 5 (c)

Treinta y Tres 3 0 1 2 2- 8 1 (e)

SERIE C

NICO BATLLE 1 VERGARA 0

Parque “Francisco Álzaga”

Gol: Rodrigo González (Nico Batlle).

Juveniles

Nico Batlle 4 2 2 0 6- 2 8 (c)

Vergara 3 1 1 1 9 -3 4

Cerro Chato 3 0 1 2 4-14 1