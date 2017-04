Salto con la ventaja de 3 puntos

Minutos antes de terminar el encuentro de las selecciones de Salto y Colonia a nivel Sub 18 y con Salto en ganancia, ya había parciales que nos consultaban como se definía la consagración.

SIN DIFERENCIA de GOLES

Ya lo anotamos pero vale reiterarlo, en estos casos de final no se toman en cuenta la diferencia de goles que se hayan podido marcar ya sea como local o de visita. La titulación se definirá POR PUNTOS logrados en los dos encuentros.

Por lo tanto, Salto va a Rosario (Colonia) el próximo fin de semana con la ventaja de los 3 puntos logrados aquí en el Dickinson. Eso hace que los juveniles que dirige Jorge Noboa con una nueva victoria o tan solo empatar se estarán clasificando campeones del interior.

PARTIDO y PENALES

Colonia tendrá que ganarle a Salto por cualquier diferencia para ir a definir por la vía de los tiros penales el título del interior en esta categoría. Vale reiterar que no habrá alargue ni tercer encuentro. Si llega a ganar el equipo “rojo” luego de los 90 de fútbol, se va directo a los penales sistema FIFA. ¿Queda claro?

SALTO MUY TRANQUILO

Este era el clima que reinaba en los vestuarios de Salto luego del triunfo del pasado sábado. Todos estaban de acuerdo de que aún no se ganó lo que todos anhelamos, pero si se sabe que falta tan solo subir un escalón más para ceñirse la corona.

Ayer domingo inactividad total por las condiciones del tiempo, hoy lunes se reanudan los entrenamientos y según el clima, se sabrá donde se trabajará.

DOMINGO EN ROSARIO

La revancha y si se quiere último encuentro de este campeonato, se jugará el próximo domingo 16 desde las 20.30. El encuentro será en el Estadio “5 de Octubre” de la ciudad de Rosario. Controlará esta final una terna de Paysandú.

FLORIDA APELARÁ

Sigue los más variados comentarios en el ámbito de la Liga de Florida sobre la eliminación que le aplicó OFI para poder jugarle la final a Colonia.

En las últimas horas se conoció un comunicado emitido por dicha Liga donde hace puntualizaciones sobre lo sucedido en la cancha y en especial, los clubes autorizaron a los Neutrales a apelar el fallo que los privó de jugar la final de Sub 18.