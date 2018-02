Carnicerías aumentarán en promedio entre $ 2 y $ 3 por kilo

Subió el precio de la carne vacuna con hueso proveniente de la media res a los carniceros en un promedio de $ 5 por kilo, lo que significará que según sea la venta de de carne con y sin hueso, el aumento a los consumidores en carnicería sea de entre $ 2 y $ 3 el kilo.

El ajuste que rige desde este miércoles, se produce luego del incremento resuelto por los frigoríficos de $ 5 por kilo en las medias reses que deben pagar los carniceros.

No fueron aumentados los precios de las cajas de pulpas, ni tampoco el asado, destacó a El Observador el presidente de la Unión de Vendedores de Carne (UCV), Hebert Falero.

La suba se produce como consecuencia de la recuperación de los precios en el mercado de haciendas y un pequeño repunte en el valor del dólar.

En la última semana el valor del novillo especial para abasto cotizó en promedio US$ 3,19 el kilo en cuarta balanza, lo que representa una suba de US$ 0,04 en una semana. El precio que se viene incrementando semana a semana experimentó un aumento de US$ 0,10 por kilo en el último mes y de US$ 0,15 por kilo desde que comenzó 2018.