El Subsecretario del MGAP, Alberto Castelar, en compañía del Director de Descentralización, Ricardo Teixeira, recorrió las instalaciones de la Cooperativa Agraria Limitada Uruguaya de Productores de Cerdos (CALUPROCERD), este miércoles 17. Dicha cooperativa ubicada en Ruta 11 y Ruta 7 en San Jacinto, Canelones es la parte comercial de la Asociación Uruguaya de Productores de Cerdo (AUPC). La visita se enmarca en el contrato de comodato firmado en el 2017 entre el MGAP y CALUPROCERD, por un plazo de veinte años. El mismo se fundamenta en el uso de parte de un inmueble administrado por el MGAP en la localidad de San Jacinto. En este sentido, CALUPROCERD hace uso de una oficina (con destino a sede de la organización) y del galpón (para el acopio de granos y/o ración, la producción de ración para cerdos y el depósito de los insumos necesarios). La cooperativa se ha destacado por su responsabilidad y compromiso con la producción familiar, trabajando actualmente en quince departamentos.

En marzo de 2014 dicha cooperativa comenzó a vender sus productos al Estado mediante un Convenio con Ministerio del Interior y a partir de 2018 comenzaron a vender sus productos por la Ley de Compras Públicas Nº 19.292. Un total de 242 productores de todo el país participan de la experiencia de trabajo.

En 2017 participaron el proyecto MÁS INTEGRADOS para arreglar del local e instalar la planta de raciones. El objetivo de este proyecto era superar la limitante de calidad de carne y costos de producción, mediante la producción de raciones balanceadas que complementen la alimentación local que cuentan los productores (restos de industria láctea, panificados, etc.). Recibieron U$S 49.990 y la contraparte sumó U$S 19.316.