Fue una cuestión de certeza. Sin dudas. En los dos goles del desnivel. Cuando primero fue el turno de Martín Lima. Llegando a esa pelota sobre derecha, después del puñal del pelotazo en profundidad.

Antes que el «Chavo» Rodríguez, para decidir en el remate sobre el palo opuesto. La velocidad de Lima como aspecto clave y la cuota de talento que nunca le falta. Eso es precisión. Fue la primera certeza.

*********

Más después y con San Eugenio destemplado, vacío de recursos y con dos jugadores de menos por expulsiones. ¿Cómo torcer la historia?

Por eso el 2 a 0 que se consumó. Esta vez el ingresado Robert Fernández. Sin pericia de cálculo el arquero para ir a buscar esa pelota. El control del delantero sudamericano.

Todo lo hizo simple. Todo lo hizo bien.

También certeza en la ejecución. Le llovieron críticas al «Chavo», pero también es cierto que a la hora de resolver, el criterio no faltó de los dos verdugos de ocasión.

Fue puntual. Y ese 2 a 0 que no admite la discusión.

Porque termina siendo de los dos, el más íntegro Sud América. En la recta final, San Eugenio no generó una sola situación ofensiva. Cuando Didier García se fue expulsado, la decadencia «santa» fue real.

Sin levante. Sud América se propuso terminar el debate. La pelota bajo su dominio, el sentido de movilidad en el despegue ofensivo.

Ganó la «cuereada» en zona de volantes. Ahí radicó la diferencia clave. San Eugenio fue parte de ese descalabro estructural, apegado a una línea de pretensión sin recursos.

Algo había revelado en el primer tiempo y sobre todo, un cabezazo de Sebastián Medina. Pero la respuesta en el complemento, a madia luz siempre. Frente al Sud América de respuesta superior.

Más solidario. Más solidario siempre, el equipo de Martín.

Hasta que los goles fueron reflejando la lógica, porque además Lima batió el parche ofensivo. Desde su rotación, el factor mágico del desnivel.

La certeza del ejecutante. El 2 a 0. El Sud América que llegó a la «A».

Cuando no había que dudar, no dudó. Sin toque de magia.

Su realidad a fuego.

Bien práctico. Bien para creer primero y ganar después.

Sí, Sud América: ese de la certeza.De la inapelable certeza.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Así pasó

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido final. Segundo ascenso. Divisional «B».

Árbitro central: Marcelo Izaguirre (Aceptable).

Asistentes: R. González-Jorge Caffre.

SUD AMÉRICA (2)- Leandro Fagúndez, Ruben Pereira, Luis Quiroga, Nicolás Machado, Alexander Zamora, Sebastián Pintos, Matías Núñez, Martín Lima, Braian Pertusatti, Edison Gaudín, Gabriel Amaro. Suplentes: Ignacio Costa, Hugo López, Sebastián Silgoria, Robert Fernández, Mateo Bianessi.

Director Técnico: Martín Barreto. Ayudante técnico: Ricardo Rocha.

SAN EUGENIO (0)- Cristian Rodríguez; Néstor Zabala, Julio Federico Gómez, Didier García, Gabriel Rosado; Cristian Rodríguez, Brian Duarte, Matías Sisnández, Facundo Almeida; Marcelo Mezza, Sebastián Medina.

Suplentes: Franco Cuello, Italo Suárez, Jorge Ereria, Juan Ferreira, Axel Gaudín.

GOLES: segundo tiempo- 43′- Martín Lima (S.A); 47′ Robert Fernández (S.A).

Expulsados: ST- 15′ Sebastián Pintos (S.A); Didier García (S.E); 34′ Braian Duarte (S.E).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Martín Lima- Braian Pertusatti.

EL MEJOR DE SAN EUGENIO: Facundo Almeida.