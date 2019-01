A una semana de su debut en Chile ante Perú, la selección recibió el pabellón patrio, Gran expectativa en todo el pueblo “futbolero” uruguayo, a una semana de su debut en el campeonato Sudamericano de la categoría, la selección de Uruguay dirigida por el D.T Fabián Coito intentará repetir lo hecho en la edición pasada del torneo. El plantel de la selección de Uruguay en categoría Sub 20 recibió el pabellón patrio por parte de la Secretaria Nacional del Deporte, previo al viaje del próximo 14 de enero rumbo a Chile donde participará del Sudamericano de la categoría donde habrá cuatro cupos al Mundial en juego.

“Tenemos muy buena información de los rivales”, comentó Fabián Coito, entrenador de los celestes, en conferencia de prensa tras el acto protocolar y mencionó: “aún no la hemos compartido con los futbolistas por un tema de orden de la planificación”.

“Creo que llegamos bien. Tenemos un nivel en el que podemos aspirar a cosas buenas, con los objetivos planteados en el torneo, primero clasificar al hexagonal final, luego pelear un lugar en el Mundial y tratar de finalizar lo más arriba posible”, expresó más tarde. Uruguay será cabeza de serie del grupo B, donde chocará con Paraguay, Argentina, Ecuador y Perú, mientras que en el A competirán Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Bolivia.

“Todo lo que se pueda imaginar en lo previo es pura especulación. Hicimos una buena preparación, hay un lindo grupo de futbolistas, un gran grupo humano, tenemos un buen nivel competitivo y podemos estar entre los grandes protagonistas del torneo”, mencionó más tarde.

El entrenador Fabián Coito no dudó en agregar: “ahora estamos dedicados a preparar los partidos con Perú y Ecuador que en 48 horas jugamos dos veces. Lo que pueda ir pasando después será en base a lo que se viva en el torneo”.

Sobre el hecho de llegar precedidos de una generación que se quedó con el título continental el entrenador le quitó trascendencia: “cada grupo escribe su propia historia y cuando empezamos este proceso dejamos en claro que lo que pueda pasar con esta selección iba a estar acorde a la preparación. A nivel de los juveniles cambian las generaciones y nada ata lo pasado a lo que se viene. Seguro no habrá una presión extra por ello y todo dependerá de ellos”. El Sudamericano sub-20 se disputará en las ciudades chilenas de Rancagua, Talca y Curicó entre el 17 de enero y el 10 de febrero, y otorgará cuatro cupos al Mundial que a partir de mayo se celebrará en Polonia.

Los tres primeros de cada serie avanzarán a la fase final del torneo, donde se cruzarán en el sistema todos contra todos.

Fixture “celeste” primera fase:

URUGUAY vs PERÚ 18 de enero en Talca“URUGUAY vs ECUADOR: 20 de enero en Curicó“Fecha libre: 22 de enero“URUGUAY vs ARGENTINA: 24 de enero en Curicó“URUGUAY vs PARAGUAY: 26 de enero en Talca