“Evitando la contradicción violenta e inútil de los fanatismos”.

Antes de la conclusión del año pasado, Martín y Pablo Cuevas, acudieron a una secuencia de exhibición en el club. Los dos hermanos no solo disfrutaron la acción, sino que revelaron una cuestión no menor: apertura hacia los aficionados, los socios, tendiendo ese puente humano que dejó en claro la dimensión de los dos. La Comisión Directiva gestionó y alcanzó el fin: fue broche a la manera de lo pretendido. Ahí están los dos hermanos en la nota gráfica. Pero también se suman en la escena, quienes son parte del plantel de canotaje, con vaivenes de competencia nacionales y nacionales.

**********

Cuenta la historia oficial que “El Club Remeros Salto se ha convertido en el primer Club Termal de América del Sur, al perforar en su terreno un pozo que saca aguas del acuífero Guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. La temperatura natural con que emergen lo ha instalado como una atracción turística de trascendencia, con varias piletas más y toda el agua de procedencia termal. Se llega a los 90 años con una masa social de 4.000 socios, con practica de numerosos deportes, un plantel de funcionarios, incluidos los docentes, de más de 50 personas.Los nuevos tiempos hicieron crecer la práctica del tenis y a perfeccionar su nivel, fruto de lo cual resultó la aparición de un jugador de nivel internacional: Federico Dondo, que llegó a integrar el equipo nacional. Hoy, el número Uno de Uruguay es Pablo Cuevas, surgido en estas canchas. Pero como se escribió en una revista de la entidad al cumplir los 50 años, “el Club ha querido elevarse por encima de banderías circunstanciales, evitando la contradicción violenta e inútil de los fanatismos, ha querido superar las barreras e razas o credos, de ideologías dispersas o de antagonismos antihumanos; ha deseado fervientemente no ser un simple partícipe de la vida familiar, sino la familia misma. Lo ha querido fervorosamente y lo ha logrado…”

UN CASO SINGULAR

Menos el fútbol como parte de la Liga Salteña, pero sin embargo abriendo sus puertas a quienes representan al club en la Liga Senior, incluso con dos y tres equipos. De lo lo que no hay dudas, es el fenómeno en si mismo del Club Remeros Salto. Y un aspecto puntualmente rescatable: el sentido de solidaridad social que emana de su cuerpo directriz. Una constante en los últimos años, con becas extendidas a quienes son parte de centros educativos o personas que necesitan hacer usufructo de sus instalaciones, frente a determinadas complejidades físicas. Tiempo atrás no faltó el apunte de un directivo a EL PUEBLO, “desde el momento que el fin ha sido de insertarnos más en la sociedad, de proyectar lo nuestro puertas afuera y valorar a quienes siendo parte del club, nos representan en lides deportivas. El reconocimiento que efectuamos a fin de año a nuestros deportistas, es un objetivo en si mismo. El objetivo de la valoración”

ESA INFRAESTRUCTURA DE PRIMER NIVEL

A tiempo actual es como para refrendarlo en palabras: “El Club Remeros Salto es una Institución formada por 5300 socios, ubicado en Rambla Costanera Norte y calle Belén de la ciudad de Salto. Es uno de los centros más importantes del país, ya que cuenta con una infraestructura de primer nivel, donde se destacan tres canchas de tenis, tres de paddle, dos canchas de baby fútbol, gimnasio de básketball cerrado, piscina climatizada, cuatro piscinas exteriores y una calidad edilicia envidiable. Además, el club es un importante nexo entre la sociedad salteña y el deporte del departamento, es ejemplo de organización y administración y es el único club del país que cuenta con un propio pozo de agua termal, orgullo de sus directivos y asociados”.

Es casi obvio establecer que a nivel del Interior del país, el Club Remeros Salto es caso único, sin parangones de tipo alguno, con la suma que además implica su condición de club termal, más la comparecencia cotidiana de docentes en las distintas áreas, a los efectos de enriquecer los planes de aprendizaje. Y en los últimos años además, esa remarcada tendencia a la solidaridad con el otorgamiento de becas. Una manera de crecer igualmente, desde la mismísima y genuina esencia humana.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-