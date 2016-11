River Plate

Fue la semana pasada, cuando se produjo el encuentro entre integrantes de la Comisión Directiva de River Plate y el Cuerpo Técnico de River Plate, encabezado por Maximiliano Summers. Fue una manera de evaluar el año que pasó, no solo en resultados, sino en contenido, en principios de búsqueda que regularon la acción, dejando en claro el fin de ascender a juveniles. De hecho fue así. En esta temporada 2016, al cabo de la segunda rueda, River Plate alcanzó la octava posición, la misma que en la temporada pasada. El año pasado River Plate jugó 16 partidos en total, teniendo en cuenta que no clasificó para los play-off. Fueron 18 puntos de los albirrojos.

CON LA EVOLUCIÓN

DESDE LOS NÚMEROS

En esta temporada en los primeros 16 juegos (es una manera de establecer un paralelo), River Plate sumó 28 unidades, o sea 10 puntos. Por lo tanto, se refleja el mejoramiento del equipo,

El objetivo de la Comisión Directiva es que “Maxi” Summers y su equipo, se prolonguen en la Dirección Técnica por un segundo año. Igualmente desde los técnicos, la voluntad apunta en esa misma dirección. Antes de fin de año, un nuevo encuentro esclarecerá el futuro.

A su vez, una duda se clava en el horizonte: River Plate en el 2017, ¿con o sin Luis Domínguez en el arco? El “Nacho” Moreira en tanto, retornará a Progreso, después de dos años de préstamo en la entidad albirroja. Como aspectos subrayable: ocho futbolistas que llegaron este año al plantel superior y debutaron, se iniciaron en el Baby Fútbol del club.

Igualmente en el hincha golpea el silencio de River Plate, con tantos años al margen de la máxima consagración. Lo fue por última vez en 1978, año justamente en que se institucionalizó la liguilla como sistema de definición. Ese equipo de River Plate en manos de Jorge Díaz y con un volante-goleador que la historia albirroja no deja de rescatar: Elbio “Cubilla” Hernández.