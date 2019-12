El «Gran Premio Supermatch» pondrá el broche de oro el fin de semana del 7 y 8 de diciembre al campeonato 2019 de Superturismo que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes. El circuito n°1, el mayor del tradicional autódromo Víctor Borrat Fabini de El Pinar, será el escenario donde Fernando Etchegorry (Toyota Etios), Fernando Rama (Peugeot 208) y Horacio García (MINI) se disputen la corona de campeón.

Cae el telón de una temporada apasionante

La décima fecha será el epílogo de una de las temporadas de mayor paridad desde que Superturismo adoptó el actual reglamento técnico en 2015, el que homologó los principales elementos mecánicos, pero sin perder la identidad de cada modelo de automóvil participante.

Siete pilotos se han convertido en ganadores en las nueve fechas disputadas: Fernando Etchegorry (Toyota Etios) y Cyro Fontes (Chevrolet Onix) en dos oportunidades cada uno, Horacio García (MINI), Fernando Rama (Peugeot 208), André Lafon (Ford Fiesta), Juan Manuel Casella (Peugeot 208) y Daniel Ferra (Ford Fiesta). Otros ocho competidores completaron los podios principales, totalizando 15 los diferentes pilotos que accedieron por lo menos una vez al podio en la temporada.

El título atrapará la atención, pero no será lo único

La atención estará centrada este fin de semana en la definición del título entre Etchegorry, Rama y García. Los 20 puntos de ventaja sobre Rama y 22 sobre García, cuando restan 36 en disputa, colocan al piloto del Toyota Etios como el favorito para reeditar el título que consiguiera en 2017.

Su resonante victoria en el circuito n°9 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires en la fecha 9 fue clave para colocarlo en la punta del certamen y en posición inmejorable para definirlo, pero tendrá que redondear un buen fin de semana para batir a Fernando Rama quien (con tres títulos en su haber) sabe de definiciones, y de Horacio García, quien fuese líder de la tabla en la mayor parte de la temporada y busca su primera corona.

«Llegamos con muchas ganas y trabajo, siempre es lindo salir a ganar pero tenemos que correr con la cabeza este fin de semana, estoy tranquilo, el equipo dio el máximo y ahora me toca a mí dar todo en la pista» comenzó narrando Fernando Etchegorry para luego agregar: «El resultado en Buenos Aires fue muy importante por los puntos y en lo anímico también, creo que el auto va a funcionar bien, vamos a correr en el circuito en el que ganamos al inicio de la temporada y además el auto sigue mejorando y evolucionando con el paso de las carreras.» Cerró el piloto de Toyota.

Mientras tanto, Fernando Rama que buscará este fin de semana su cuarto título en la categoría declaró «Nos estamos preparando igual que siempre nos preparamos para cada carrera, el equipo trabaja mucho en el taller y vamos a dar el máximo. Obviamente la posibilidad nuestra en el campeonato debido a la ventaja que tiene Etchegorry hace que sea difícil pero vamos a buscar un buen resultado que nos permita lograr el objetivo.»

El piloto del simpático MINI luego de ser líder del campeonato durante la mayor parte del mismo llega como el tercero en discordia a 22 puntos del líder, sobre lo que será la última etapa comentó lo siguiente: «Estoy muy ansioso por salir a pista con el auto, nos estamos preparando con muchas ganas, vamos a tratar de sumar la mayor cantidad de puntos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance y luego dependemos de los resultados de nuestros rivales. En Buenos Aires no logramos el resultado que esperábamos pero estamos tranquilos, hicimos todo lo posible y ahora estamos fuerte previo al final del campeonato.» cerró

A la gran definición de la temporada que protagonizarán éstos tres se le sumará la lucha por la carrera. El esquema de lastre por performance que emplea la categoría (un auto carga ½ kg por cada punto que consigue su piloto y adicionalmente más kg si éste sube al podio) abre el abanico de ganadores. Jorge Pontet (Ford Fiesta), Michell Bonnin (VW Golf), o los hombres de Citroën Frederick Balbi y Guillermo Laguardia, serán algunos de los protagonistas a observar durante el fin de semana.

Se definen las Copas de Equipos, Challenge y REPSOL

La Copa REPSOL, reservada al piloto que obtenga más puntos por la suma de pole positions y vueltas rápidas en carrera, se definirá también entre Etchegorry, Rama y García. El primero la lidera con seis puntos, seguido por Rama con cinco y García con cuatro, cuando restan aún tres unidades en juego.

El Campeonato de Equipos se definirá también este fin de semana, el «PETROBRAS», integrado por Fernando Rama y José Luis Matos, lo lideran con 281 puntos, aventajando por 27 unidades al «AYAX TOYOTA» de Fernando Etchegorry y Gonzalo Reilly.

La Copa Challenge, reservada a pilotos que no hubiesen accedido al podio en temporadas anteriores, es liderada por Juan Manuel Casella, quien aún se recupera del fuerte accidente en los entrenamientos de la octava fecha, con 225 puntos. Javier Pontet con 190 puntos es el único rival capaz de disputársela.

Cronograma de actividades y televisación

La última fecha comenzará con tres entrenamientos que dispondrán los pilotos este viernes, el primero a partir de las 10:35 hs. El sábado tendrá lugar el cuarto y último, previo a la clasificación que ordenará la grilla de partida de las dos series y comenzará a las 11:20 hs. El mismo sábado se disputarán las series desde las 17:20 y 18:00 hs, ambas pactadas a ocho vueltas o 18 minutos más una vuelta. El domingo será la gran final, pactada a 16 vueltas o 35 minutos más una vuelta, comenzará a las 13:00 hs y se podrá seguir en directo por la señal de TV para abonados VTV y la plataforma online Vera+ de Antel.