Por Nicolás Caiazzo

El pasado fin de semana en el autódromo de El Pinar se disputó la quinta fecha del Campeonato Nacional de Superturismo que organiza la Asociación Uruguaya de Volantes. André Lafon se quedó con la victoria transformándose en el quinto ganador de la temporada en igual cantidad de fechas disputadas. Fernando Rama (Peugeot 208) y Horacio García (MINI) completaron el podio.

El día sábado en la clasificación, Daniel Ferra ganó la 31ª en su historial dentro de la categoría, a bordo del Fiesta del equipo Ford Performance, registró el mejor tiempo de vuelta asegurándose largar desde la primera posición su serie en la tarde de ese mismo día. Mientras que en la otra serie largaría desde la punta Fernando Rama que finalizó en el segundo puesto la clasificación.

Cuando comenzaba a caer la tarde en El Pinar, se habilitó la pista para que comience la primera de las dos series, Fernando Rama fue el ganador de punta a punta seguido por André Lafón, Jorge Pontet (Ford Fiesta), Juan Manuel Casella (Peugeot 208) y Fernando Etchegorry (Toyota Etios) completando las primeras cinco posiciones.

En la otra serie, Horacio García fue el vencedor. En esta serie Daniel Ferra largó desde la posición de privilegio que mantuvo hasta que a poco del final, una rotura en la dirección de su auto le hizo abandonar, García heredó el liderazgo y finalizó las ocho vueltas seguido por Cyro Fontes (Chevrolet Onix), Michell Bonnin (Volkswagen Gol), José Luis Matos (Peugeot 208) y Enrique Maglione (Peugeot 208) en las primeras cinco posiciones. García ganó la serie pero su tiempo de vuelta fue mayor al de Rama, por lo que éste último se aseguró la mejor posición de la grilla de partida para el domingo.

A las 13 hs del domingo se puso en marcha la final, las nubes eran amenaza de lluvia pero la pista estaba seca a pesar de algún chaparrón que cayó minutos antes. Apenas se apagó el semáforo Lafón desde el tercer puesto superó a García, mientras Rama se escapaba en la punta. Las primeras vueltas transcurrieron con estos tres y Jorge Pontet distanciados en las primeras cuatro colocaciones pero del quinto al décimo puesto la lucha no se detuvo, Michell Bonnin, Guillermo Laguardia (Citroën DS3), José Luis Matos, Fabricio Larratea (Renault Clio IV), Fernando Etchegorry y Gonzalo Reilly (Toyota Etios) no se regalaron nada intentando superarse vuelta tras vuelta.

Cuando los líderes entraron en la segunda mitad de la competencia, Lafón minimizó la distancia que lo separaba de Rama y comenzó a atacar el liderazgo del tricampeón, esto fue hasta que en la vuelta trece de las dieciocho pactadas logró superarlo por el lado interno de la curva del parador, de ahí en más, el rival del salteño fue la lluvia que comenzó a caer en El Pinar, pero nada detuvo el debut triunfal de “Claudio” el Ford Fiesta cero kilómetro que el equipo puso en pista de manera exitosa.

“La verdad no esperábamos andar tan bien de entrada, estrenamos el Ford Fiesta cero kilómetro y fuimos rápidos desde el inicio.” Comenzó narrando André Lafón sobre la victoria para luego agregar: “El sábado un error mío nos relegó un poco en la clasificación pero pude avanzar en la serie y hoy ganar la carrera largando tercero y peleando junto a Horacio García y Fernando Rama no fue nada fácil, los pude superar y después la lluvia me complicó un poco pero igual pudimos ganar en el estreno del auto.”

Fernando Rama y Horacio García completaron y Jorge Pontet, Michell Bonnin, José Luis Matos, Fernando Etchegorry, Gonzalo Reilly, Juan Manuel Casella y Hernán Giuria (Renault Clio Mío) completaron los 10 primeros puestos.

GARCÍA EL NUEVO LÍDER

Con los resultados de la quinta fecha, Horacio García con el MINI suma 111 puntos y es el nuevo líder del campeonato seguido por Fernando Etchegorry con 104 unidades y Fernando Rama con 102 en el tercer puesto.

SE VISITA MERCEDES

En las últimas horas se concretó la visita de la Asociación Uruguaya de Volantes al Polideportivo Ciudad de Mercedes para el fin de semana del 6 al 8 de setiembre.

Luego de negociaciones exitosas y con una muy buena reciprocidad entre las partes, AUVO y la Intendencia Departamental de Soriano acordaron la realización de la 7ma fecha de los Campeonatos Nacionales de Pista.

De esta manera AUVO continúa trabajando para generar buenos espectáculos de todas sus categorías para que el público lo disfrute en todo el país. Muy pronto se conocerán los detalles de la gran fecha del Interior.