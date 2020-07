Con 20 autos en pista, Superturismo comenzó la pretemporada rumbo al inicio del campeonato nacional.

La jornada fue marcada por una muy buena cantidad de autos, la confirmación y retorno de varios pilotos protagonistas de los últimos años, de esta manera todo apunta a tener un gran campeonato en el inicio de la temporada.

Con estricto protocolo sanitario, cumpliendo los requisitos del Ministerio de Salud Pública, se desarrolló un día de entrenamientos muy agradable que marcó el retorno de la categoría a las pistas.

Daniel Ferra fue quién obtuvo el mejor tiempo del día, acompañado por el campeón Fernando Etchegorry y Michell Bonnin respectivamente, giraron en el circuito nro. 4 del V.B.F de El Pinar.

Ya se trabaja en la segunda presentación de la categoría para el mes de agosto con fecha a definir.

Daniel Ferra.

El volver al autódromo fue muy especial, pasaron muchos meses, todos queríamos volver, desde que estoy corriendo es la primera vez que hay un receso de tanto tiempo – es lógico – creo que se han hecho bien las cosas como para poder correr, el autódromo es un lugar descampado, al aire libre, se puede correr hasta con público, de repente no con tanta gente en boxes, pero si en las tribunas.

Con respecto a la prueba comunitaria, quede muy contento y conforme ya que obtuve los mejores tiempos, eso no significa que cuando empiece el campeonato va a ser así, pero sí anima, da ganas y nos muestra que estamos en el camino, tanto el auto, como yo – el 2019 todo fue un año muy bueno que marcó el camino, incluso ganando carreras – por eso esta prueba me entusiasmo y esperamos la próxima en agosto que seguramente será lo más cerca al inicio del campeonato, eso es lo hablado por los pilotos y las autoridades.

Fernando Etchegorry.

Quedamos muy contentos – no fuimos en busca de hacer tiempos magníficos – sino de tener buena información con los autos para seguir trabajando de acá para adelante y poder comparar con el auto de Mauricio Geymonat a que altura estaba, fue una prueba muy positiva, nos llevamos buenas conclusiones, no gastamos el auto que también es importante para cuando se largue el campeonato, va a ser una campeonato corto e intenso, hay que tener el auto lo más entero posible, estamos tranquilos, con ganas de seguir, es un gusto volver a las pistas y reencontrarse con toda la gente del automovilismo.

Fue un receso muy largo, todos estábamos con muchas ganas de volver, por suerte, gracias a la Asociación Uruguaya de Volantes, al Ministerio de Salud Pública y toda la gente que trabajó para eso, se pudo volver.

El equipo estaba muy enchufado como siempre, como si no hubieran pasado tantos meses.

Me siento vigente, tengo una muy buena herramienta para empezar el campeonato, con una base excelente del 2019, un auto sólido, rápido, es un auto muy cómodo de manejar, voy a dar todo de mí para defender el campeonato.

Quiero agradecer a Toyota Uruguay – JCD Racing y a todos los sponsors que me apoyan incondicionalmente.

Michell Bonnin.

Muy contento con la vuelta a la actividad, se extrañaba mucho y eso hace que se valore más el regreso a la pista.

Con respecto al entrenamiento, estoy feliz de reencontrarme con el equipo Peugeot con quien ya estuvimos juntos en 2016. Me encontré bien con el auto, la verdad me gustaron muchos las sensaciones del Peugeot 208, pude rápidamente ir adaptándome y logrando buenos tiempos.

Me gustó mucho como se formó el equipo, estar con 2 chicos muy rápidos como Fede Balbi y Juanma Casella, además de la experiencia de Enrique Maglione, eso hace que uno se tenga que exigir más todavía para dar lo mejor por uno y por el equipo.

Por último quiero agradecer a Daniel Daglio, Enrique Cadenas y todos los chicos del grupo por darme la posibilidad de volver a estar en su equipo, tenemos mucho para trabajar y mejorar de cara al próximo entrenamiento y el arranque del campeonato que esperemos sea pronto.