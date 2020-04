Desde las máximas autoridades del gobierno central, la persistencia en cuanto a los cuidados personales, «para respaldar a ese todo que significa el conjunto de habitantes». En tanto inducen a pensar que «se vienen los meses en que es necesario acentuar las medidas para evitar contagios». El deporte permanece paralizado, mientras surgen algunas señales de determinadas disciplinas como el atletismo, que podrán ir «saliendo de cuarentena», para recuperar espacios de acción. Todo en medio de gradualismos.

A nivel de la Liga Salteña de Fútbol, reino de especulaciones en una dirección y otra, sobre la base de dos interrogantes específicas: 1) Cuándo es posible el retorno de los planteles a la hora de entrenar en condiciones más o menos apropiadas. 2) Qué fecha es posible aventurar de cara al inicio de la temporada, en cada una de las divisionales y categorías.

LOS CUELLOS DE BOTELLA

En el segundo de los casos (pregunta), no hay respuesta posible. Es inviable. Porque además en el caso de la Divisional «A», primero habrá que aguardar la decisión de OFI respecto a la disputa de las instancias pendientes del Campeonato del Interior.

Tras ello, el Campeonato Salteño podría despuntar. En tanto no faltan quienes se alistan detrás de una idea: afrontar el certamen SIN PÚBLICO en los escenarios. Es concreto que desde más de un delegado se planteó esa opción, en el marco de diálogos sostenidos a través de las redes sociales u otras vías de contacto.

Pero esa corriente de opinión, expuesta al inmediato naufragio: «suponer que en el fútbol salteño jueguen a puertas cerradas, es desconocer la realidad». Esa opción fue descartada de plano.

La consigna que rige por lo menos en el caso de la «A» es que «el inicio tiene que tener determinada base y garantía a favor. Caso contrario no se inicia. Jugar a pérdida o no recaudar, sería parte de un absurdo total».