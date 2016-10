Raúl González desde Paysandú a EL PUEBLO y con Luis Collares en el corazón

La historia viene de antes. De mucho tiempo en el tiempo. Porque RAÚL GONZÁLEZ, que será «Rago» siempre, se encolumna en esa legión de los periodistas deportivos, de vocación a ultranza.

De encender los propios amaneceres, bien a diario, para que surja la inconfundible mixtura del oficio y las razones humanas. Y cuando Raúl, el de tantos años en medios periodísticos de Paysandú, va arribando a los 80 años de vida, no deja de lucirlos desde el orgullo bien manifiesto, aunque el también fue peregrinando por tiempos de desolación espiritual, cuando los amigos queridos del deporte y de la vida, se recostaron en ese último y definitivo chau.

Por eso, ahora que se extinguió la vida del «Lucho» Collares, desde EL PUEBLO hacia él, reclamo de una reflexión desde el más cándido sentimiento. Porque al notable jugador-goleador de los años 60 y 70, «Rago» lo conoció de siempre. Desde aquellas primeras gambetas diablas, hasta la médula y el gol enrojeciendo gargantas. Y desde Raúl, esta generosidad de apuntes, que vale la pena compartir.

Al fin de cuentas, la pelota es capaz de asociarse cómplice, a los generosos cultores del afecto.

En esa cancha grande….de la vida misma.

*********************

«LA PENÚLTIMA,

SE NOS ESCABULLÓ»

*********************

“La verdad es que valoro a EL PUEBLO. Pero también digo que a veces no me siento con ganas. El 22 de octubre cumplo 80 años y estoy cansado. Cansado de acompañar a su última morada a muchos amigos.Con el «Lucho» tuvimos una amistad sana y pura. Un Diamante Negro en toda su dimension. Siempre una sonrisa. Nunca una queja.Una puteada. Sus filigranas y su toque sutil eran su venganza con aquellos recios que lo querían hablar. Bohemio de ley. Bohemio que sabia vivir la vida desde su humilde pobreza. Nació pobre. Murió pobre.

Querido por todos y con una billetera gorda. Gorda a tal punto que estaba deteriorada. Producto de su don de bien que recogió a raudales el cariño de todos sin distinciones. Negro querido. Ja ja si nos reíamos hace un tiempo en el Shopping un día de pago de jubilaciones. Cuando te hablaba del curro de los afro descendientes. Je je .Vos hombre de asados, pesquerías, boliches, estarías fuera de contexto como dicen ahora. Te llevo en el corazón y mientras viva tu imagen la tendré clarita Tu sonrisa y tu blanca dentadura por siempre. Esta vez la penúltima se nos escabullo como agua entre los dedos. Más se la tomaremos cuando me toque el turno. Ahí en ese mostrador donde te estarás acomodando con el Chato Sorondo. Ramoncito Sousa, Gaucho Lancieri,el Nene Migliónico por nombrar algunos. Salú LUIS ALFREDO»