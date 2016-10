Se puede decir que fue un sábado en blanco, sin futbol de las dos principales divisionales de nuestra Liga. Al promediar el mediodía se hizo público el comunicado de la suspensión de toda la jornada prevista para el día sábado.

POSTERGANDO

Por esta razón, tanto la divisional menor como la gente de la “B” tendrá que definir en sus próximas reuniones, para cuándo deja los encuentros que no se pudieron jugar en la tarde o noche de ayer.

DIVISIONAL “A”.

Las autoridades de la Liga decidieron que de continuar el mal tiempo, en la mañana de hoy tomarán una resolución en cuento a jugar o no la fecha 9 de la segunda rueda. La mejoría del tiempo en horas de la tarde hace pensar que hoy domingo se jugará tal cual estaba previsto.

DIVISIONAL “B”

Queda una fecha en la “B” y esta puede ser la última si se dan ciertos resultados, por lo tanto todo indica que lo mejor sería dejar la fecha, tal cual estaba fijada para el próximo sábado 22 del corriente.

Con esta suspensión en la principal divisional de ascenso, se llegó a la décima suspensión por inestabilidad del tiempo.

DIVISIONAL “C”

Comenzó el viernes a la noche, se jugó un encuentro y se suspendieron los 4 restantes fijados para la tarde de ayer. Autoridades de la divisional nos comentaron que los encuentros suspendidos ayer, pasarán a jugarse el próximo sábado 22 del corriente.

SÉNIOR

Pasados unos minutos del mediodía, la gerencia de la Liga Sénior nos envió un comunicado comunicando la suspensión de la fecha fijada para la tarde de ayer. La misma pasa a jugarse el venidero fin de semana.

También la Liga Comercial tuvo que suspender el inicio de los Play Off fijados para ayer en el Estadio “Vispo Mari y cancha de Nuevo Uruguay.-