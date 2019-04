“No homologué lo que actuó el tribunal, homologué parte del fallo”, dijo

El presidente Tabaré Vázquez brindó este martes una entrevista al informativo de VTV en la que asumió la responsabilidad política por la crisis militar que finalizó con la destitución del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y el subsecretario, Daniel Montiel. El lunes el presidente destituyó al comandante en jefe del Ejército, José González, y a otros cinco generales (Alfredo Erramún, Gustavo Fajardo, Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry), que participaron en los tribunales que juzgaron a José Nino Gavazzo y Jorge “Pajarito” Silveira. Ante ellos, Gavazzo admitió que arrojó al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro, que fue asesinado en el batallón de Artillería Nº 1 en 1973. “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote, lo tiré del bote. Yo solo”, dijo.

Vázquez dijo que firma 50 resoluciones administrativas por día y que no puede estar leyendo los “50 expedientes”.

“No homologué lo que actuó el tribunal, homologué parte del fallo. El ministro de Defensa me dice que también hay un informe firmado por Guido Manini Ríos que me parece que lo tenés que leer. Cuando leo el informe noto que era un ataque muy fuerte al Poder Judicial”, señaló el presidente.

Vázquez dijo que había un “pacto de silencio” y que nadie habló del tema “hasta que salió a la luz”. El presidente agregó que, entre las consideraciones, el Tribunal de Honor había determinado que tenían que pasar a reforma Gavazzo y Silveira, “no por la acusación de los 28 crímenes, sino porque habían permitido que un camarada de ellos, el coronel Juan Carlos Gómez, hubiera estado preso tres años y medio siendo inocente y ellos sabiendo que era inocente”. Vázquez subrayó que “acá hubo una persona que siendo inocente estuvo presa y otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que siguiera presa y hay que ver quién era el culpable”. El presidente señaló que le dijo al ministro de Defensa Jorge Menéndez: “Hablá con el doctor Toma y que esto pase a la Justicia”.

“No le quiero sacar la cola a la jeringa, asumo toda mi responsabilidad política y será la Justicia la que tendrá que dictaminar”, dijo.

El mandatario recalcó que hasta ese momento “había un pacto de silencio” y que “cuando se denuncia que hubo torturas, muertes y desapariciones, uno de los actores principales lo reconoce”.

Por último, Vázquez dijo que ahora “nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles, en unidades militares e intención de desaparecer gente”.

