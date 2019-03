El mandatario presentó su rendición de cuentas en un Antel Arena repleto. Tuvo varias ovaciones. En algunos barrios se oyeron caceroleos

Es un acto político y de gobierno”, dijo este viernes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, al comenzar en el Antel Arena, repleto de público, un acto de rendición de cuentas de su gestión. Este se inscribe, añadió, bajo la estrategia de un “gobierno de cercanía y con la gente”.

Es un acto complementario de la entrega de la Rendición de Cuentas al Parlamento.

Vázquez fijó como punto de partida para su balance el 1 de junio de 2014, cuando fue ungido candidato a la Presidencia por el Frente Amplio. El presidente recordó sus compromisos, entre ellos un gobierno de “austeridad y transparencia”, cuando presentó aquellas diez medidas de gobierno.

En esas medidas, dijo, «había alma, había corazón, había sentimientos de mejorar la justicia social”. Vázquez destacó en primer lugar el Sistema Nacional de Cuidados, «atendiendo las necesidades de niños y discapacitados y generando trabajo digno». «Mejoramos la calidad de vida de 5.847 personas con dependencia severa. Atendimos a niñas y niños de 0 a 3 años entre el 2015 y el 2018 y formamos a más de 3 mil personas para la atención a la primera infancia», indicó el mandatario.

Cada intervención del mandatario era seguido de una salva de aplausos.

Vázquez señaló asimismo la profundización de la descentralización territorial, a través de la creación de municipios y el aumento de las transferencias a los gobiernos departamentales, así como la profundización del “gobierno digital” que ayuda en la “lucha contra la corrupción y la burocracia”. Esto incluyó la creación de más de 100 municipios en todo el país. Otras cifras brindadas decían que mientras en 2004 iban 7.956 millones de pesos a los gobiernos departamentales, en 2018 fueron $ 18.205 millones.

El presidente destacó la reducción de la brecha digital entre jóvenes y ancianos a través de la entrega de 220 tablets. “Ninguna terminó en una cocina para picar carne”, ironizó.

Luego habló sobre la “apuesta educativa” y mencionó objetivos que aún no se cumplieron. “Falta un año y gobernaremos hasta el último día». El presidente destacó que se llegó a un 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación y que el 93% de los escolares de cuarto a sexto año estudian inglés. Vázquez señaló además que se otorgaron “más de 70 mil soluciones habitacionales», incluyendo 24 mil viviendas nuevas.

El crecimiento con distribución, indicó, permitió bajar la pobreza de un 32,5% al 7,9% entre 2006 y 2017. Uruguay tiene una carga tributaria inferior a la que tienen Brasil y Argentina, señaló en otro pasaje del discurso. El presidente dijo que el país está “levemente” por encima de la inflación fijada, pero destacó que está controlada y que desde 2005 está en un dígito. Vázquez también apuntó que Uruguay lleva quince años de crecimiento económico, tanto en años de viento de cola como de turbulencias. «Eso es irrefutable». Vázquez admitió que el déficit fiscal es un problema a atender, pero adjudicó parte de ese problema a atender los recursos para sostener la Caja Militar. Hubo rechifla generalizada del público. “Mucho se habla ahora de cierre de empresas “, prosiguió el primer mandatario, destacando que desde 2005 se abrieron más de 60 mil. La cantidad de empresas de industria y comercio registradas en Uruguay creció 55 % en los últimos 12 años.

“Cuantos puestos de trabajo se perdieron, Tabaré”?, le gritó un joven del público. “Tenés razón y nos duele en el alma“, le contestó Vázquez, en referencia a los casi 60 mil perdidos. Pero destacó de todas formas, que se crearon más de los que se destruyeron: 300 mil.

Sobre el salario mínimo, el presidente indicó que creció entre 2004 y 2019 un 314%. «Vaya si serán necesarios los Consejos de Salarios», señaló en otro momento, agregando que el 84% de las mesas de negociación -reestablecidas en 2005- culminan con acuerdo.

«Es cierto que en seguridad tenemos un problema», admitió el mandatario, quien recordó la promesa de bajar las rapiñas en un 30%, lo que no se pudo cumplir. «Nos duele profundamente cuando nos enteramos de un robo o de un asesinato (…) No vivimos en una burbuja (…) estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance contra este flagelo que no conoce fronteras». (…)

