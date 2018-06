DIVISIONAL “A”

Campeonato Salteño. “Anibal “Maño” Ruiz”

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

Ceibal 8 6 0 2 17 7 18

Nacional 8 5 3 0 15 4 18

Universitario 8 5 2 1 11 8 17

Ferro Carril 7 5 2 0 15 6 17

River Plate 7 4 0 3 14 9 12

Gladiador 7 3 2 2 17 10 11

Salto Nuevo 8 3 2 3 8 9 11

S. Uruguay 8 2 2 4 8 13 8

Saladero 7 2 0 5 5 12 6

Progreso 8 1 2 5 8 17 5

Santa Rosa 6 0 2 4 6 12 2

Tigre 8 0 1 7 5 21 1

DIVISIONA L “B”

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.

Dep. Artigas 8 5 1 2 18 10 16

Libertad 8 5 1 2 15 9 16

Hindú 8 5 1 2 9 4 16

Fénix 8 4 2 2 17 9 14

Sud América 7 3 3 1 9 5 12

Albion 8 3 3 2 9 8 12

El Tanque 8 3 2 3 7 6 11

Cerro 7 3 1 3 19 13 10

Dublín Central 8 2 4 2 14 9 10

San Eugenio 8 1 2 5 3 17 5

Chaná 8 1 1 6 10 21 4

Paso del Bote 8

Resultados

RESULTADOS 8ª FECHA Divisional “A”

Universitario 2 – Salto Uruguay 1

Nacional 3 – Gladiador 0

Progreso 1 – Santa Rosa 1

River Plate 2 – Ceibal 1

Saladero 0 – Salto Nuevo 1

Ferro Carril 2 – Tigre 0

RESULTADOS 8ª FECHA Divisional “B”

Libertad 3 – San Eugenio 0

Albion 1 – Dublín Central 1

Deportivo Artigas 3 – Chaná 1

Fénix 2 – Paso del Bote 0

Hindú 1 – El Tanque 0

Cerro – S. América (Partido pendiente)

Próxima fecha

PRÓXIMA “A” (9)

S. Uruguay vs Saladero

Progreso vs Universitario

Salto Nuevo vs River Plate

Nacional vs Ferro Carril

Tigre vs Santa Rosa

Ceibal vs Gladiador

PRÓXIMA “B” (9)

San Eugenio vs Fénix.

Dublín Central vs Deportivo Artigas.

El Tanque vs Cerro.

Paso del Bote vs Albion.

Sud América vs Libertad.

Chaná vs Hindú.