Por Nicolás Caiazzo

Un gran número de alumnos de la academia Koryo, encabezada por Valeria Balbi y Joaquín de Armas, de nuestra ciudad ponen en la mira su participación en el examen evaluatorio que tendrán el próximo jueves 27 de junio a cargo del maestro 8° Dan, Byung Sup Lee, en nuestra ciudad.

A su vez, mediante un convenio que realizaron la Federación Uruguaya de taekwondo, Fundación Deporte Uruguay y la Secretaría Nacional de Deportes, se sigue a pasos firmes con la Escuela de Iniciación deportiva de taekwondo en la sede del Atlético Juventus.

La continuidad de la profesora y entrenadora de la Selección uruguaya, Valeria Balbi, quien está a la cabeza de un proyecto que busca darle iniciación deportiva a federaciones olímpicas, donde este año le tocó al taekwondo, ahora marca también la realización del mismo examen que estarán haciendo los alumnos de la Academia Koryo con uno de los alumnos de la Escuela de Iniciación.

Los que deseen participar de la Escuela de Iniciacón pueden acudir a los entrenamientos ya que están abiertos a todo público, especialmente a niños entre 6 y 12 años, martes y jueves de 18 a 20hs en la sede del conjunto de la capilla. Los profesores a cargo son Valeria Balbi, Joaquín de Armas y César Sena, ex taekwondistas pertenecientes a la Selección.

A su vez, alumnos de la Academia Koryo y la Escuela de Iniciación estarán viajando en el mes de agosto a participar de un evento que se estará realizando en Paysandú el 17 y 18 de agosto.

Taekwondo: Copa Lee en Minas

Se llevó a cabo en Minas, Lavalleja, la 33ª edición de la Copa Lee de la Federación Uruguaya de Taekwondo.

El torneo que lleva el nombre del Gran Maestro Byung Sup Lee, introductor del taekwondo en Uruguay, dio paso en esta oportunidad, a la celebración del Día Olímpico. Durante el mes de junio de este año, el Día Olímpico se basó en tres pilares: Movimiento, Aprendizaje y Descubrimiento.

En vibrante jornada, con la presencia de casi 200 competidores, se llevó a cabo el evento homenaje al Maestro introductor del Taekwondo en Uruguay.

Se destaca un incremento del 30% en el total de competidores con respecto al anterior año, 2018. Varios departamentos del Uruguay estuvieron presente en el torneo: Paysandú, Flores, Rocha, Maldonado, Montevideo, Canelones, Lavalleja. Además, una delegación proveniente de Chile, también se hizo presente durante todo el domingo, juntos llenaron las instalaciones del Olimpic Atenas de buenas luchas y sana competencia. Exaltando una vez más el espíritu del Taekwondo.

Deportistas desde los 3 años engalanaron las áreas de competencia demostrando porque el Taekwondo sigue siendo el arte marcial líder como deporte Olímpico.

Durante el mes de junio el Comité Olímpico Uruguayo celebra el día Olímpico y la oportunidad fue elegida para la conmemoración por este colectivo.

Las autoridades de la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Lavalleja, representada en esta oportunidad por el señor Sub Director, Fernando Blanco, destacaron durante la ceremonia de apertura de la Copa, la importancia de la participación de los niños y sus familias en el taekwondo, subrayando la importante presencia femenina en la competencia.

Como no podía ser de otra manera, se aprovechó esta oportunidad para despedir con un cerrado aplauso, al competidor Jonatan Rodríguez, clasificado a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por el taekwondo uruguayo.

En lo estrictamente deportivo, se destaca la presencia del Maestro Chileno 7º Dan, Oscar Córdova, quien fuera oportunamente jefe de árbitros de su federación.

El cual durante la jornada de competencia, dictó una capacitación muy apreciada por los referees locales, siendo garantía de imparcialidad y desempeño.

Al final de la velada, fueron reconocidos los deportistas Claudio Álvarez y Valentina Correa como los mejores de la Copa Lee, Maldonado y Montevideo, respectivamente. También se hizo un reconocimiento a la academia Daegajog de Maldonado como la más numerosa, y a la academia de Paysandú, Grupo de Taekwondo Olímpico Sanducero (GTOS), la cual por segundo año consecutivo se hizo acreedora de la Gran Copa Maestro Lee.