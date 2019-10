El candidato colorado realizó este sábado 12 su cierre de campaña en Montevideo en el club Larre Borges de la Unión

El candidato a la presidencia por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, realizó este sábado 12 de octubre en el Club Larre Borges de la Unión su acto de cierre de campaña en Montevideo, junto a su compañero de fórmula, el tacuaremboense Robert Silva.

Talvi agradeció a sus referentes políticos, a su organización de voluntarios y a los más de 300 técnicos que participaron en la elaboración de su programa de gobierno “Un Pequeño País Modelo”, al que denominó como “el mapa del futuro” y que luego describió a través de sus principales líneas de trabajo para un gobierno del Partido Colorado: poner a la economía de pie y crear fuentes de trabajo. “Lo vamos a hacer poniendo en marcha la locomotora de nuestra economía en marcha que es el campo”, dijo. “Si el campo anda, atrás vamos todos. Va la industria, va el comercio, van los servicios, va la construcción”, concluyó.

En materia de seguridad Talvi remarcó que la problemática debe ser atacada con inteligencia: “Vamos a ser duros con el crimen y con las causas del crimen”. “Sin efect ividad de la Policía, sin que los delincuentes tengan la certeza de que si delinquen van a ser capturados entonces lo van a hacer en abundancia que es lo que pasa hoy. El mensaje tiene que ser claro y la Policía tiene que estar organizada para que así ocurra. Si vos cometes algún delito grave, estás en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas, en el tráfico de la vida humana matando por encargo, en el tráfico de animales poniendo en riesgo la vida del productor y de su familia, en una rapiña violenta, en un homicidio, en una violación, en un copamiento. Si estas involucrado en cualquier tipo de delito que envenene la convivencia ciudadana no vas a poder dormir tranquilo en ninguna parte del territorio, te vamos a pescar”, finalizó Talvi.

Talvi señaló que el Partido Colorado va a ser más duro aún con las causas del crimen y que para eso “vamos a hacer una reforma educativa integral y para eso tenemos a la mejor persona para capitanearla que es nuestro candidato a presidente Robert Silva”. “Vamos a devolverle la dignidad y la respetabilidad a la profesión docente” y agregó “vamos a hacer una reforma para los docentes y con los docentes que es muy distinto que son los sindicatos docentes”. Talvi dijo, además, que la reforma en la educación tiene como principal objetivo que nuestros chiquilines puedan defenderse en esta nueva sociedad que es la sociedad del conocimiento. “Vamos a tener que trabajar muy duro para sacar de los cinturones de pobreza a la mitad de los chiquilines que hoy nacen en el país y nacen allí, para darles otra trayectoria de vida, otro futuro posible. Lo vamos a hacer desplegando una red de 136 liceos públicos modelo. Sabemos en qué barrio tienen que estar, sabemos cuánto van a costar, sabemos cómo pagarlos”.

El candidato describió la trayectoria que el Partido Colorad o ha tenido desde su desembarco en la política con el nacimiento de su sector, Ciudadanos y la importancia que el partido tendrá en el próximo quinquenio: “Tenemos una tarea ciclópea por delante. Por eso el país precisa al Partido Colorado”. “Con un mapa en la mano y una visión clara de donde queremos marchar. Arrancamos desde muy abajo, 4% de intención de voto tenía este partido en julio de 2018, hace apenas 15 meses. Y no sabemos realmente a donde vamos a llegar, pero lo que está claro es que estamos de nuevo en la cancha y que nadie va a poder prescindir del Partido Colorado, nadie”. Respecto del posible desenlace en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre señaló: “Estamos en la cancha, sea para gobernar, sea para acompañar gobernando en coalición, sea para controlar a un Frente Amplio en minorías parlamentarias”.

Sobre el final, Talvi impulsó a los ciudadanos a convencer a otros de apoyar el proyecto batllista del nuevo Partido Colorado: “Salgan a convencer y salgan a enamorar. Miren a la gente a los ojos con confianza y convicción. Tenemos un proyecto hermoso de país. Es un proyecto orgullosamente batllista, y va a seguir siendo batllista. Nosotros no nos disfrazamos de otra cosa. No acomodamos el cuerpo a como venga la mano. Este partido es batllista y va a seguir siendo batllista”, finalizó el candidato a presidente por el Partido Colorado.