El precandidato colorado se reunió con expertos internacionales en seguridad, empleo y educación en E.E.U.U

La semana pasada, el líder del nobel sector del Partido Colorado “Ciudadanos” y precandidato a la Presidencia de la República, el Economista Ernesto Talvi, mantuvo diversas reuniones con expertos en materia económica, de empleo, educación, seguridad e inserción internacional en la Universidad de Harvard y la ciudad de Washington. Los intercambios con especialistas como Jason Furman, expresidente del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama, y asesores de Ministerios de Economía y Bancos Centrales de EEUU, China, España y América Latina, se enfocaron en buscar soluciones a los problemas económicos y políticos más importantes, que impactan directamente en el Uruguay.

el Mercosur

Consultado respecto a si se avizora ante un eventual gobierno presidido por él, o en caso de acceder a formar una coalición de gobierno como lo ha manifestado en más de una oportunidad, la posibilidad de salirse del Mercosur o reinventarlo, Talvi manifestó contundentemente: “No nos podemos ir del Mercosur, porque las preferencias que tenemos al interior del bloque, para entrar a Brasil y a Argentina con nuestra producción, no las podemos perder. Hay muchas empresas y muchos empleos que dependen de los accesos a esos mercados. Así que, esa idea facilista de pegar un portazo, no es una opción para nosotros, no es una opción.

Ahora, a la vez, tenemos que reconocer que, el Mercosur es una unión aduanera disfuncional, no funciona, funciona mal. Pero tenemos dos problemas: el primero, una unión aduanera que es una forma de asociación entre países comercial, que ya nadie usa. En los últimos diez años se firmaron 300 acuerdos comerciales, los que fueron, todos, acuerdos de libre comercio, no uniones aduaneras.

Y, lo segundo, es que tenemos una unión aduanera, esto quiere decir -a diferencia de un acuerdo de libre comercio-, que la frontera de los países del Mercosur son idénticas; que cualquier producto que entre por cualquier país del Mercosur, va a pagar el mismo impuesto. En tanto, una zona de libre comercio, no; cada país es libre de decidir su propia política comercial con respecto a otros países. Entonces; tenemos una unión aduanera vieja, que ya no se usa y además, que funciona mal, es como que tuviéramos una computadora vieja, que funciona mal. Por lo tanto, tenemos esos dos problemas.

Nosotros, creemos que en esto hay que trabajar con inteligencia y con tenacidad. Pero hay que arrancar por levantar la bandera correcta, que no es “más y mejor Mercosur”, porque, más Mercosur, es algo peor para los uruguayos, y mejor Mercosur, así como está, es imposible. Entonces, la bandera que el Uruguay tiene que levantar, es la de cambiar la naturaleza, el estatus del Mercosur, a una zona de libre comercio”.