El colorado dijo que está «a la orden» esperando la convocatoria de Lacalle

El excandidato del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, se refirió este lunes al video que grabó Guido Manini Ríos, su socio de la coalición opositora, en el que llamo a los integrantes de las Fuerzas Armadas a no votar al Frente Amplio (FA) en el balotaje de este domingo.

«Nosotros discrepamos con el procedimiento que utilizó», aseguró el líder de Ciudadanos en conferencia de prensa.

Al filo del inicio de la veda, el general retirado y excomandante del Ejército grabó un video en el que dijo que el gobierno de la coalición de izquierdas ha atacado «sistemáticamente» a las Fuerzas Armadas, al tiempo que enumeró una serie de temas por los que, a su entender, no debían votar a Daniel Martínez.

«Los temas político electorales y los militares se mantienen a una prudente distancia, esa es la tradición del país. Y lo manejaremos como corresponde a la interna de la coalición», dijo el colorado. Pese a las diferencias, aseguró que es «natural» que en una coalición haya «coincidencias y matices».

Según contó Talvi, el domingo los socios de la coalición no discutieron el tema. «No era el momento», dijo el colorado, quien en la noche del domingo concurrió al comando de Luis Lacalle Pou junto a los demás integrantes del acuerdo multicolor. «Los discutiremos oportuname nte», zanjó.

Consultado sobre si creía que el video de Manini suponía un «error» o una «estrategia», Talvi dijo que lo tomó como «un error».

«No se juega con fuego»

Talvi consideró que la actitud que tomó Daniel Martínez en la noche del domingo sienta «un precedente como mínimo complicado», ya que ha sido un «ritual sagrado de la democracia uruguaya» saludar al contrincante en la noche de la elección. Martínez, sin embargo, prefirió esperar a la proclamación oficial de la Corte Electoral, pese a que para ganar necesita que 91% de los votos observados sean a su favor.

«No se juega con fuego», advirtió el economista. «El ingeniero Martínez está a tiempo de recapacitar. Ojalá lo haga», agregó.

«La sensación que nos quedó ayer es que Martínez y el FA jugaron a simular. Vamos a simular que no perdimos, vamos a engañarnos a nosotros mismos al no reconocer la derrota», describió.

Cargos

Talvi también fue consultado sobre la distribución de cargos que se hará entre los integrantes de la coalición, luego de que El Observador informó que la intención del comando blanco es que, de los trece ministerios, tres sean encabezados por el Partido Colorado, tres por Cabildo Abierto y uno por el Partido Independiente.

El economista es candidato a liderar el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque según supo El Observador todavía no definió si aceptará la propuesta, ya que primero lo evaluará con su sector.

Consultado por la prensa, el colorado insistió en que la coalición acordó no hablar de cargos hasta «después del 24», por lo que estimó que una vez que la Corte Electoral confirme el triunfo de Lacalle se reunirán para hablar sobre la «conformación del gobierno».

Según dijo, Lacalle tiene «la derecha» para convocar a los socios. «Estaremos a la orden esperando a que nos convoque», sostuvo al respecto.

Ante la pregunta de si su excompañero de fórmula Robert Silva encabezará el Consejo Directivo Central (Codicen), el colorado respondió: «Ojalá».

«Es una persona comprometidísima con la educación, quien más conoce de ella y quien tiene un espíritu reformista que es lo que el país precisa», afirmó.