La Liga de Fútbol de Villa Constitución pretende un objetivo: volver a ser una más en el esquema de la Organización del Fútbol del Interior. Su pérdida de afiliación o afiliación suspendida. Esa es también la cuestión.

Pero no se bajan de ese objetivo de alcance posible, para que la nueva realidad los abarque.

Para el fútbol de la Villa, un total de 10 clubes, algunos de ellos de historia saliente.

Con Cadys a la cabeza, puede suponerse que no menos de 500 jugadores son parte del presente mismo en el señero poblado.

De los aspectos claves que surgen de sus directivos, es que en el futuro pueda disputarse una eliminatoria entre aquellos equipos campeones de las Ligas del Interior de Salto. En este caso, hay que hablar de Liga de las Colonias Agrarias, Constitución, Belén y Liga Juan Antonio Lavalleja. Que el ganador de esa secuencia, pueda avanzar a la disputa del Campeonato del Interior de Clubes.

QUE ES LO QUE SÍ Y QUE ES LO QUE NO

Frente a la iniciativa revelada, en pañales pero iniciativa al fin, cabe interrogarse: ¿por qué no es posible integrar a TODO el fútbol de Salto? El Salto capital y el Salto Interior.

¿No es posible establecer algún tipo de disputa, ya sea a nivel de clubes o a nivel de selecciones?

Esos partidos, ¿no es posible que se transformen en vidriera para jugadores que no tendrán NUNCA la posibilidad de exponer propiedades?

Cabe preguntarse: ¿cuánto tiempo transcurre que un equipo de Belén, Constitución, Palomas, Saucedo, o Lavalleja por ejemplo, no juegan en el Dickinson? ¿Alguna vez lo hicieron? ¿Cuándo y en qué año? ¿En qué ocasión de qué?

UNA OPCIÓN VIRGEN

El hecho concreto es que alternativas como estas, nunca fueron contempladas…. ¡porqué ni siquiera se las ha analizado! La Liga Salteña de Fútbol genera una suerte de dictadura por sobre las restantes corrientes deportivas-futbolísticas.

El Campeón Salteño, es el de la Liga Salteña, pero en buen romance NO ES EL CAMPEÓN DEPARTAMENTAL.

Hasta los primeros años de los años 70, esa opción se producía y para acudir al torneo de OFI, debía superarse la eliminatoria departamental. En una de aquellas últimas ediciones, River Plate enfrentó a Centenario de Constitución. Pero es parte de un pasado, demasiado pasado.

En tiempos de clientelas que se van minando, estrujando, con respecto al fútbol, ¿es tan desafiante bordear esos otros ámbitos, donde el fútbol no falta y es puntal?

O es que definitivamente, ¿nunca nada se puede?

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-