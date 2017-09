Luego de todo lo que se ha dicho del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, sobre los gastos en los que incurrió con una tarjeta corporativa que le daba ANCAP cuando ostentó el cargo de presidente durante el gobierno de Mujica, y hoy se supo que la utilizó en cada viaje para hacer algún gasto, sin tocar el dinero de su sueldo, la sociedad está horrorizada por el escándalo de los montos que se manejaban.

Claro, cómo no se va a ofuscar la gente cuando el actual número dos del país, hombre que cada vez que el presidente Tabaré Vázquez tiene que salir del país ocupa el lugar de primer mandatario, pese a todos los cuestionamientos que tiene hoy su figura y hasta su persona, percibe un sueldo mensual pago por todos los uruguayos superior a los 400.000 pesos mensuales, al mismo tiempo que el salario mínimo nacional actual es de $ 12.265 pesos en términos nominales y el gobierno ya fijó para el año que viene, el 2018, un valor de $ 13.430 pesos nominales para el salario.

Pero esta situación que ya se conoce y que será la misma ahora y dentro de algunos años, asuma quien asuma el cargo, tiene una razón. Y es que el pueblo uruguayo, representado por los diputados y senadores que vota en cada elección, fijaron montos considerados altos respecto a lo que gana el resto de la población, para que quienes tienen cargos de relevancia y de gestión pública, no tengan otra cosa de que preocuparse que no sea de su trabajo, para hacerlo lo mejor posible.

Aunque no coincida lo que ganan algunos con su comportamiento con los dineros públicos, ni tampoco sea acorde a las necesidades que tiene hoy un país como el nuestro. Por eso en esta entrega de nuestra sección semanal, Detrás de los Números daremos a conocer algunos numeritos que pueden resultar interesantes para los lectores de EL PUEBLO.

LOS SUELDOS

En el caso del vicepresidente Sendic, la página del parlamento uruguayo indica que el mismo recibe un sueldo mensual nominal de 315.540 pesos, pero además obtiene otra partida para gastos de representación por un monto de 126.447 pesos, por lo que el total nominal que recibe en forma mensual el vicepresidente es de 441.987 pesos. En tanto, que los senadores y secretarios reciben un salario nominal de 221.187 pesos. En el caso de los prosecretarios el total nominal de sueldos que perciben es de 188.008 pesos.

Si tomamos en cuenta que los senadores son 31, si contamos al vicepresidente de la república, pero si sumamos el total nominal que los uruguayos le pagamos a los integrantes de la Cámara Alta, esto suma 7.077.597 pesos uruguayos por mes, y 84.931.164 pesos al año, que suman 2.928.661 dólares solamente en sueldos para los senadores de la República, que salen del bolsillo de todos los uruguayos.

Pero además los senadores perciben otras partidas, sujetas al rubro gastos como son Partidas para pagos de secretarios parlamentarios por cada senador de 136.536 pesos. Partidas para pagos de secretarios de sectores de hasta tres integrantes por 103.398 pesos para todo el sector, partidas para pagos por sectores de más de 4 integrantes, 32.910 pesos por senador que integra el sector, partidas para gastos de prensa de senadores y secretarios por 25.900 pesos, partidas para gastos de prensa de los prosecretarios, por 22.100 pesos mensuales, partida para gastos en telefonía celular por 4.627 pesos.

En ese sentido, lo que recibe cada senador es 221.187 pesos más (136.536, 32.910, 25.900 y 4.627) suma 199.973 lo que establece que un senador de la república termina cobrando 421.160 pesos, por lo cual la cifra global aumenta y el pueblo uruguayo gasta al menos 12.634.800 pesos mensuales en los sueldos de los senadores más 441.987 que es lo que gana el vicepresidente lo que establece una cifra final mensual de 13.076.787 pesos, que termina siendo al año de 156.921.444 pesos en sueldo de senadores, unos 5.412.000. dólares.

Que con las carencias que tiene el país en infraestructura, seguridad, empleo, salud y educación, por decir algunos casos, el pueblo uruguayo tenga que pagar casi 5 millones y medio de dólares en un año de sueldo a los senadores, es mucha plata.

