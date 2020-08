Roger Galeano ahora en la selección. La fantasía pide cancha otra vez…

- ¿La esperabas?

«Noooooo. Para nada. Ser citado a esta altura, no. Ni pensar».

-Te sorprendió.

«Sin dudas. Claro que me sorprendió. Yo estaba jugando al fútbol 5 y me llama Christian Pintos, para decirme que Noboa quería hablar conmigo. Bueno….y hablé con el técnico».

- ¿Qué fue lo primero que te dijo?

«Me preguntó si tenía ganas de jugar en la selección. Le dije que sí. A partir de ese momento la citación se confirmó».

- ¿Qué sentiste?

«Alegría. Por supuesto. Es la primera vez que voy a una selección de Salto. En el 2014 había jugado en la selección Agraria. Fueron unos años en que estuve en Independiente y Tropezón».

-Ocurre que el año pasado fue perfecto. El Tanque ascendiendo y vos como factor clave.

«Todo salió bien, es cierto. Pero además dije que sí, porque quiero tapar más de una boca. Porque hay gente que dice lo que no es. O no me conoce o no sabe cómo pienso».

-Y algunos… ¿qué dicen de vos?

«Que soy malenseñado, que no soy de darlo todo en los entrenamientos o que falto o que no puedo rendir a determinado nivel. Bueno….yo quiero demostrar que puede rendir a un determinado nivel. Se que la selección exige, que es otra cosa. Pero si me llamaron es porque creen en mí. No quiero defraudar».

Es el mayor de seis hermanos. Cuatro varones y dos mujeres.

ROGER GALEANO nació el 5 de agosto de 1993. Tiene 27 años.

El lunes pasado en la noche, la revelación de su nombre: es uno más a la cuenta de la selección de mayores.

Figuraba en la nómina de 40 jugadores, en su momento elevada a la Organización del Fútbol del Interior. Por lo tanto, habilitado para ser uno más.

Ayer martes, acoplándose al núcleo «naranjero».

Es volante. Es goleador. Es creativo. No le falta repertorio.

Lo tiene. Disfruta jugando…y esa pegada que encandila. Noción de arco. Ahí va….

**********

EL QUE SE ESCAPABA DE LA CLASE PARA JUGAR

«Sobre todo en los tiempos de la Liga Agraria, le daba y le daba a los tiros libres. Me hablaban justamente de la facilidad que tenía para entrarle a la pelota, para que saliera con el efecto justo. O sea, ensayaba los tiros libres, pero hay cosas a favor que vienen con uno».

- ¿El fútbol siempre en vos?

«Siempre. Bien desde chiquito, cuando a los 4 años iba a jugar al CRES. Después fui al baby Fútbol de San Eugenio, de Sud América. Hasta que a los 13 años llego a El Tanque».

- ¿Por qué El Tanque?

«Porque es el cuadro que quiero. Es el cuadro del barrio. Mi padre jugó en EL Tanque, cuando era uno más en la Liga Agraria. Mi madre también es hincha. Pero está el barrio, que también tira».

-El Tanque, tu familia, vos, el Barrio Burton….

«Si. Todo eso. Vivimos en el Burton. Son además los recuerdos que están».

- ¿Por ejemplo, ¿cuáles?

«Cuando iba a la Escuela 114 del Burton. Me escapaba de la clase y terminaba en el patio jugando al fútbol».

- ¿Y entonces?

«Ahhhh….y bueno…alguna pena me ligaba. El fútbol tenía que ver siempre».

—Por eso, el Fútbol 5 también.

«Me invitan y soy uno más. Por eso es que a la selección llegaré bien. O sea, no me ha faltado fútbol. Lo bueno es que el técnico me conoce. Sabe lo que puedo dar».

- ¿Qué palabra sintetiza este tiempo?

«Emoción. No tengo dudas que esa es la palabra. Emoción por jugar en el combinado y porque un tipo de experiencia como la que vendrá, nunca la tuve antes».

– ¿Tu familia, la que primero supo de tu citación?

«No…no. No lo comenté. No soy de comentar mucho lo mío. Primero quiero jugar y demostrar, después si hablar un poco de lo que está pasando. Creo que siempre fui así».

- ¿Y ellos cómo se enteraron?

«Ese lunes a la noche por las redes sociales, porque desde El Tanque lo comentaron».

- ¿Te quedas con la palabra emoción?

«Esa es la palabra justa. No hay otra».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-