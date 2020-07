Los técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) realizan recomendaciones para los meses de julio y agosto. Para este mes exhortan a:

Coordinar la ecografía entre 70 a 100 días de inicio del servicio, o entre los 30 a 60 días de retirados los carneros (Servicios de abril /mayo).

Mejorar la alimentación de ovejas en baja condición corporal – menor a 3- y ovejas gestando mellizos, con pasturas y/o granos.

En caso de ser necesario, planificar la suplementación de la majada de al menos un períodos de 30 días previo al parto con ración o grano entero: maíz, sorgo, afrechillos. Tener en cuenta que la majada sepa comer, de lo contrario, enseñar con suficiente anticipación.

Realizar esquila preparto al menos 30 días antes del comienzo de la parición.

Limpieza a fondo de puntas quemadas en hembras previo a la esquila pre parto.

En la esquila preparto es el momento ideal para hacer un tratamiento contra piojo.

Procurar protección post esquila: peine alto, capas y encierros. Si usaron capas, extraerlas antes de la parición.

Dosificación efectiva contra parásitos gastrointestinales y vacunación contra clostridiosis entre 30 a 15 días antes que comience la parición.

En relación con el control y erradicación del piojo:

¿Cuándo ? Mayor impacto en tratamientos enseguida de la esquila.

¿Cómo? Utilizando productos en baños de inmersión o pour on aprobados por MGAP.

¿Por qué? Para mejor control del piojo y lanas sin residuos o con niveles bajos. Calidad de la lana y bienestar animal

Esquila preparto - Beneficios:

Mayor sobrevivencia de los corderos: más peso al nacer, abrigo, producción de leche y sincronización.

Fácil manejo: esquila sin cordero al pie, no ovejas caídas, no limpieza de ubre.

Mejor calidad de lana: color y resistencia.

Esquila preparto – Precauciones:

Al menos 30 días previo al parto.

Planificar con tiempo.

Evitar ayunos prolongados.

Medidas de protección post esquila (capas y peines especiales)

Abrigo

Monitoreo de condición corporal – ¡Alimentación!

Momento oportuno para el control de piojo con pour on.

AGOSTO

Si no realizó ecografía, hacer palpación de ubre 10 días antes de comenzar la parición para lotear por tercios de parición. Priorizar alimentación de vientres con baja condición corporal (menor a 3).

Asignar los lotes de vientres a los potreros reservados teniendo en cuenta la disponibilidad de pasturas, ajustar la carga de acuerdo a la condición corporal de los animales.