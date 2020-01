Sugerencias para los meses de diciembre, enero y febrero, servicio del 15 al 20 de marzo. Adelantar las fechas de 15 a 20 días para servicios de febrero y retrasar la fecha 15 a 20 días para servicios de abril.

Técnicos del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) realizan diversas recomendaciones para los próximos meses.

Enero:

Corderos: destetar

– Encerrar para destete: un día con las madres y sin agua y un día los corderos solos con sombra y agua. Al largar los corderos, usar «ovejas como señuelos» en piquetes con alambrados «seguros». Una vez que los corderos estén tranquilos, largarlos al potrero definitivo con sombra, agua y pastura de calidad previamente reservados.

– En caso de sistemas intensivos (buena alimentación), encerrar; un día con las madres y sin agua, un día los corderos solos con sombra y agua, y las ovejas con sombra y sin agua. Soltar todo a las 48 horas.

– Marcar un lote al azar (10%) para pesar, establecer promedio y variación en kilos. Realizar manejo diferencial en aquellos corderos con menos de 18-20 kilos según raza con suplementación proteica.

– Dosificar contra parásitos gastrointestinales con una droga de eficacia conocida 12 horas previas a la asignación al potrero de destete reservado 90 días antes (sin pastoreo ovino). Comprobar eficacia por medio de análisis coprológico (HPG) a los 10 días. Re vacunación contra clostridiosis, segunda dosis de la primovacunación.

Segunda Quincena Vientres: Revisación de patas y loteo

– Revisar patas a todos los vientres. Si hubiera pietín, establecer tres lotes: sanas, recuperables y crónicas. Pasar por baño podal primero las ovejas sanas.

– Realizar tratamiento de tres baños podales en 10 días a las recuperables.

– Eliminar las ovejas crónicas o aislarlas para evitar contagio. En el mismo trabajo identificar las ovejas viejas con un cero 0 y refugarlas. Refugar también los vientres con problemas de ubre.

– Establecer el lote apto para encarnerar.

– Los vientres en peor estado corporal (menor a 3) asignarlos a pasturas que permitan mejorar su condición corporal para la próxima encarnerada. El campo natural reservado es una opción barata de recuperar el estado de nuestras majadas previo a la encarnerada.

Febrero:

Primera quincena Carneros: Revisar y clasificar

– Revisar los carneros y establecer el número de animales tentativo para cubrir las necesidades, con un 3% de carneros. Planificar posible compra de acuerdo a vientres a servicio teniendo en cuenta carneros suplentes.

– Planificar la disponibilidad de «retarjos» o capones «androgenizados» si se realiza inseminación artificial (4% del total de vientres a inseminar)

– Atender la alimentación de calidad de los carneros con sombra y agua.

– Dosificar contra parásitos y comprobación de eficacia a los 10 días por hpg.

– Limpiar prepucio, «desoje» y limpieza de cola.

Prolijear pesuñas.

Corderos: Monitoreo

– Pesar y muestrar (HPG) del lote de corderos destetados.

Febrero: Primera quincena Borregas: Pesar y clasificar

– Pesar las borregas que van a servicio y armar 2 lotes por rango de peso: punta (>34 kg) medio (30 – 34 kg). Eliminar los refugos por peso o por defectos eliminatorios, si no se hubiera realizado antes.

– Apartar el lote medio y mejorar la alimentación para que alcance la encarnizada con 36/40 kg como mínimo, si no alcanzara con campo natural suplementar con 50-70 gr. /día.

– Realizar un baño de patas preventivo.

– Monitorear la parasitosis gastrointestinal por medio de HPG.

– Dosificar si fuera necesario y comprobar la eficacia a los 10 días por HPG.

Corderas: Pesar y clasificar

– Seleccionar corderas para encarnerar con peso e» 38-40 kg.

– Realizar la encarnerada un mes después de iniciada la encarnerada de la majada.

Febrero: Segunda quincena

Ovejas: Clasificar

– Revisar las ovejas adultas por boca, ubre y Condición Corporal (en caso de que no se haya hecho antes).

– Establecer el lote apto para encarnerar.

– Los vientres en peor estado corporal CC d» 3, asignarles una pasturas que permitan mejorar su condición corporal.

El campo natural reservado es una opción barata de recuperar el estado de nuestras majadas previo a la encarnerada.

– Realizar un baño de patas preventivo.

– Monitorear la parasitosis gastrointestinal por medio HPG.

– Dosificar si fuera necesario y comprobar la eficacia a los 10 días, por HPG.