Un nuevo domingo sin fútbol aquí en Salto.

Fue la suspensión 10 en lo que va de la temporada.

Por lo tanto, hay espacio para hacer algunos números de este año con relación al anterior.

LOS TORNEOS

-El salteño 2017 de la “A” comenzó el domingo 26 de Marzo. Se jugaron 22 fechas y el Acumulado terminó el 15 de Octubre. La Liguilla comenzó el 22 de Octubre y las 5 fechas culminaron el 19 de Noviembre. Hubo un partido final entre ganador del Acumulado (Ferro Carril) y ganador de la Liguilla (Gladiador) el que se jugó el 26 de Noviembre.

Como dato estadístico, no hubo ninguna suspensión durante las 5 fechas jugadas. Se marcaron 30 goles en las 5 fechas disputadas.

SALTEÑO 2018

-Temporada 2018 de la “A” comenzó el domingo 8 de Abril. Se jugaron 16 fechas y el Acumulado que terminó el domingo 9 de Setiembre lo ganó Universitario.

La Liguilla comenzó el 23 de Setiembre y ya chocamos con la primera suspensión en esta ronda final. Por ahora tenemos 6 goles en una sola jornada.

SALTEÑO “B” 2017

Vamos a la principal divisional de ascenso.

La temporada 2017 en la “B” se inició el domingo 19 de Marzo y terminó el 20 de Agosto.

Se jugaron 16 fechas y Santa Rosa ganó el Acumulado y por consiguiente logró el primer ascenso a la “A”.

La liguilla con 4 equipos comenzó el 2 de Setiembre ya que antes hubo dos finales que se jugaron el 29 de Agosto. Cerro (1) Almagro (1) por el descenso a la “C”.

Los penales mantuvieron a Cero en la “B”.

También hubo final por el 5º puesto del Acumulado y por consiguiente por un lugar en la Liguilla. Partido que terminó con un Fénix (3) San Eugenio (1).

Otra final fue al terminar la liguilla ya que Chaná (segundo del Acumulado) y Tigre ganador del cuadrangular final.

Fue empate 4 a 4 y en el alargue ganó Tigre 6 a 4. S

ubieron a la “A” para el 2017 Santa Rosa y Tigre.

Los dos que regresan a la “B” para el año 2019.

-En este 2018 la liguilla con 4 equipos comenzó el sábado 22 de Setiembre y aquí también se tuvo la primera suspensión por lluvias.

De no mediar nuevas suspensiones se podría terminar el sábado 13 de Octubre.

TIEMPO SIN FÚTBOL

Varios parciales, de distintos equipos, más de una vez nos han marcado el prolongado tiempo que deberán pasar algunos equipos sin hacer fútbol.

El caso más patético es hoy el de Cerro y Paso del Bote que bajaron a la “C” y de no mediar algún cambio en la próxima Asamblea, volverán a hacer fútbol en el mes de Agosto del 2019.

Casi un año de inactividad para los jugadores de los planteles principales.

Algo similar para aquellos equipos de la “B” que no están jugando la ronda final de este año.

Terminaron su participación el domingo 9 de Setiembre.

Volverán a hacer fútbol en Abril del 2019. Casi 6 meses sin actividad. Es mucho tiempo, ¿verdad?.

-¿SE VA CORONEL?

Ya se sabe que el Neutral de la “B” y también presidente de la Liga Salteña de fútbol Sénior, Héctor Coronel pasó a integrar el nuevo Consejo Ejecutivo de la OFI para el siguiente periodo.

Se nos dijo que eso le obliga a dejar su cargo en la divisional de la Liga (no en el Sénior por no estar afiliado a OFI) por lo que todos se preguntan, ¿se va Coronel de la “B”, habrá que buscar un remplazante?.

Posiciones “C”

Campeonato salteño “Dr. Hugo Guerra”

Divisional “C”.

Equipos. PJ G E P GF GC Pt.

Arsenal. 5 4 1 0 14 1 13

Peñarol 4 3 1 0 8 2 10

P Solari. 5 3 1 1 12 6 10

Quinta Av. 4 2 1 1 6 5 7

Palomar 4 2 1 1 6 5 7

Florida 5 2 1 2 11 11 7

Defensor. 5 2 0 3 9 13 6

Almagro 5 2 0 3 7 12 6

Lazareto 4 2 0 2 8 7 6 Barcelona 5 1 0 4 4 12 3 Rodó. 5 1 0 8 14 13 3

Huracán. 5 1 0 4 9 14 3

-Total de goles convertidos (108)